Elias har en röst full av känslor

Foto: Daniel Stigefelt I musiken låter Elias betydligt äldre än 22 år.

MUSIK 21 juni 2018 17:39

ALBUM Elias kan beröra som få andra. Men på debutalbumet hade hans stora röst gynnats av en större ljudbild.

+++

Elias

Entwined

Warner



POP Om Elias kom från Storbritannien skulle han lanseras som nästa stora röst, i klass med Rag’n’Bone Man eller Sam Smith.

Elias Sahlins djupa basstämma drog först till sig uppmärksamhet när han släppte debutsingeln ”Revolution” för tre år sedan. Då imponerade han så starkt att han fick sjunga på både ”Skavlan” och Grammis-galan.

Det är också rösten som är den stora behållningen på ”Entwined”. Den rymmer alltid en våg av känslor.

Ibland förenar den gospelkörer och elektroniska trummor. Andra gånger hörs den tillsammans med ett ensamt piano.

I ”Scars” är de små detaljerna otroliga, som när sångaren drar efter andan eller hummar lågmält. Och på ”3am” verkar Elias kämpa mot en tårflod. Timmar senare sitter gåshuden envist kvar.

I texterna tacklar 22-åringen ofta kärlekens svåra sidor. ”Love hurts” handlar om att släppa in någon på djupet men ändå stå ensam kvar.

I ”Focus” behöver han släppa taget för att fokusera på sig själv: ”Years gone by, you got lost in the corner of my mind”.

Men ”Entwined” hade mått bra av mer variation. Den enda stora ljudbilden finns på ”Tearing down the walls”, en bombastisk och potentiell hitlåt skriven tillsammans med Adele-producenten Paul Epworth. Den mäktiga refrängen om att tillsammans bryta ner diskriminerande murar borde bli politisk kampsång världen över.

Här är Elias röst inte bara stor men också gränslös.

BÄSTA SPÅR: ”Tearing down the walls”.



