Skivrecensioner + FÖLJ

Ett hoppfyllt sammanbrott



1 av 2 | Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN Kanye West.

MUSIK 12 juni 2018 20:48

ALBUM I en tid där de flesta verkar vilja lyssna på vaniljglass är Kids See Ghosts en fascinerande och knäpp uppenbarelse.

++++

Kids See Ghosts (Kanye West & Kid Cudi)

Kids See Ghosts

GOOD/Def Jam/Universal



HIPHOP Vad fan hände i Wyoming?

Pusha T blev bland annat förföljd och jagad av en räv (rapparen klarade sig oskadd).

Och Kanye West, som gillar att öppna de kreativa kranarna i annorlunda miljöer, har från och till spelat in mängder av musik i flera månader på samma isolerade plats.

Musiken kryper innanför huden, förskräcker och förbryllar. Det händer inte ofta längre, men här måste man flera gånger trycka på pausknappen och undra:

Vad är det som händer?

I projektet Kids See Ghosts återförenas Kanye West med Kid Cudi, det kreativa bollplanket som framför allt hjälpte honom på albumet ”808s & heartbreak”. Resultatet är som att den märklige visionären från Chicago och rapparen från Cleveland har mixat ihop autotune-soulen som de gjorde förr med den digitala antimusiken på ”Yeezus”.

Det dröjer inte länge innan inledande ”Feel the love” faller samman och Kanye börjar skrika diverse gallimattias:

”Brrr-ah-da-da-da, brrr-ah-da-da-da, brrr-ah-brrr-ah, brrr-ah-ga-grrrat rude-rude-rude-rude-woo!”

Något åt det hållet. Det pågår ända tills Kanye undrar var refrängen tog vägen. Det är för övrigt en alldeles lysande låt.

Och i ”4th dimension” rappar Kanye West bland annat om analsex, samplar Louis Primas julinspelning ”What will Santa Claus say” och fyller låten med galna skräckskratt.

Vad ska man säga? Swoop?

Kid Cudi lade in sig på rehab och vårdades för depression och självmordstankar för två år sedan. På omslaget till ”Ye” skrev Kanye West att han är bipolär. I ”Reborn” på ”Kids See Ghosts” fortsätter han att beskriva sitt mentala tillstånd:

”I was off the meds, I was called insane

What a awesome thing, engulfed in shame

I want all the rain, I want all the pain

I want all the smoke, I want all the blame”



Kid Cudi får ofta spela rollen som den lugna och tröstande rösten genom hippievisdomar om att känna kärleken och fortsätta framåt.

Musiken är som en Jackson Pollock-tavla. Kid och Kanye kastar allt de hittar på duken och ser vad som fastnar. Psykedelisk rock, ”Jesus walks”-beats, elektroniska missljud och samplingar som ingen trodde passade in i hiphop 2018. Ungefär som om de försöker klä sin ångest i ljud.

Vissa spår verkar knappt vara färdiga. Frågan är om det ens är poängen.

Budskapet är att båda två är starkare trots fysiska och psykiska motgångar, att det finns ljus och hopp. Men det känns aldrig som att duon romantiserar sina diagnoser och demoner.

Efter sista låten, där West samplar en kuslig akustisk demo av Kurt Cobain från dokumentären ”Montage of heck” samtidigt som en förvriden röst mässar ”stay strong”, undrar man fortfarande om inte någon borde ringa 911.

I en tid där de flesta vill ha vaniljglass är ”Kids See Ghosts” en fascinerande, personlig, vacker och knäpp uppenbarelse.

Och vi är bara i mitten av Yeezus-säsongen.

Kanye West lovade att släppa fem skivor som han producerat på fem veckor. ”Kids See Ghosts” är nummer tre efter egna soloalbumet ”Ye” och enorma ”Daytona” med Pusha T.

Nya album med Nas och Teyana Taylor kommer på fredag respektive nästa vecka.

Vem gör sådant? Vem kommer ens på idén? Bara en.

BÄSTA SPÅR: ”Feel the love”, ”Reborn”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60

LÄS OCKSÅ Kanye ger ut drömmar och demoner

LÄS OCKSÅ Hiphop som slaktar fienden Drake