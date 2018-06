Katy Perry är fortfarande en firework

Musik + FÖLJ

1 av 4 | Foto: Adrian Pehrson/Rockfoto Katy Perry förvandlar Globen till sin egen galax när hon gör entré i ett rymdskepp.

MUSIK 10 juni 2018 23:15

KONSERT En Katy Perry-konsert är som en gigantisk godispåse.

Precis som i en sådan får man ta de mindre goda bitarna med favoriterna.

Och hey – vem blir inte glad av en rappande haj?

Katy Perry

Plats: Globen, Stockholm. Publik: 10 813. Längd: 2 timmar. Bäst: ”Teenage dream” och ”Wide awake”. Sämst: Låtarna från nya albumet ”Witness”.

Katy Perrys album ”Teenage dream” – den sällan skådade och Max Martin-producerade hitkavalkaden från 2010 – innehöll fem USA-ettor och minst lika många perfekta poplåtar.

Märkligt nog nådde aldrig den till synes ändlösa ”California dreams tour” som följde Sverige.

Det gjorde däremot ”Prismatic world tour”, som jag såg i Barcelona och Stockholm för tre år sedan. Dansande mumier och faraon Tutankhamon gjorde då sitt bästa för att överglänsa artisten Katy Perry. Som tur var lyckades de aldrig.

Först ut i kväll är svenska Tove Styrke, som i jakten på världsherravälde tidigare supportat australienska Lorde och nu Katy Perry. Styrke övertygar med lika skeva som självhäftande pophitsen ”Borderline”, ”On the low” och ”Say my name”.

I en intervju med podcasten ”Värvet” gjorde 25-åringen från Umeå ingen hemlighet av sitt mål att bli popstjärna med muskler nog att kunna presentera varje låt som en musikvideo på scenen. I den aspekten har hon en självklar förebild i Katy Perry.

”Witness: the tour” är placerad i rymden, men kommer ner till jorden för tillfälliga basketmatcher.

Flamingos, aliens och dansande tv-apparater ingår i biljettpriset.

Kostymerna är fläckfria. Färgskalan går i illgul, chockrosa och halstablettblå.

Även den mest skarpsynta dramaturg får leta med ljus och lykta efter röd tråd.

I genombrottshiten ”I kissed a girl” tangerar konserten till exempel en väldigt amerikansk nycirkus, när Santa Barbara-sångerskan hänger i linor högt över marken i ett par jättelika läppar.

Showen lyckas nästan sminka över det faktum att låtarna från femte albumet ”Witness” är karriärens hittills blekaste.

Katy Perry sjunger strålande, med power och total närvaro, samtidigt som hon spelar den påfrestande huvudrollen i denna rymdmusikal och får det att se ut som en promenad i parken. Vilket naturligtvis bör betraktas som en prestation i sig.

Men precis som på ”Prismatic world tour” är det när Perry sjunger till bara en akustisk gitarr – i kväll i en magisk ”Wide awake” – som hennes personlighet verkligen skiner igenom.

Att hon samtidigt sitter på en egen liten planet som svävar fritt över publiken får ses som en oundviklig bonus.



BETYG LÅT FÖR LÅT



+++

Witness

En entré värdig en popstjärna: Katy Perry flyger in på ett rymdskepp. Titelspåret från hennes femte album förvandlas till den blyga kusinen från landet i ljuset av detta spektakel.



+++

Roulette

Perry i glittrig guldkostym och spetsiga solglasögon sjungande på två stora tärningar. Fyrverkerier och konfetti, som vore det ett extranummer vilse i början av konserten.



+++

Dark horse

– Is this your favourite song? frågar Katy Perry. Det konstiga Juice J-samarbetet är en av hennes största hits, men inte min favorit.



++++

Chained to the rhythm

En av få starka låtar från ”Witness” får sällskap av två gigantiska marionettdockor i kritstrecksrandiga kostymer och tjock-tv-apparater till huvuden. Samt åtta dansare med likadana tv-apparat-huvuden.



+++++

Teenage dream

Fullkomligt jäkla magisk poplåt, punkt slut.



++++

Hot n cold

Det här numret väljer jag att kalla ”Katy Perry och påfåglarna”. Max Martin-producerad powerpop i vilken huvudpersonen spelar gitarr.



++++

Last Friday night (T.G.I.F.)

Katy Perry och påfåglarna dansar ut på catwalken till alla väntande Katycats. Själv firar jag den här rätt oemotståndliga trudelutten med en ginger ale på sittläktaren.



++++

California gurls

Perry får sällskap av den rappande hajen Left shark, känd från Super Bowl-framträdandet 2015. Man kan även köpa sin egen hajdräkt i merchståndet för 1 200 kr.



+++

I kissed a girl

Katy Perry hissas upp i en gigantisk pussmun, där hon sedan sjunger sin allra första hit, hängande och krängande.



++

Déjà vu

Ett av de svagare numren från ”Witness”. Den saken kan inte ens en gigantisk rosenträdgård ändra på.



+++

Tsunami

Oceanisk syntpop framförd i sällskap av den muskulöse, påldansande Fernando.



+++

E.T.

Fernando får se sig utbytt mot en insektsliknande utomjordning i en av fem USA-ettor från albumet ”Teenage dream”.



+++

Bon appétit

Precis som resten av världens popgrädda samarbetar Katy Perry med trion Migos på senaste albumet. Den här gången rhymar Quavo & Co bland annat om sötpotatis. Servitriser på scenen.



+++++

Wide awake

Katy Perry svävar runt på en planet i arenan, i glittrig klänning, och sjunger låten – som från början specialskrevs till den självbiografiska filmen ”Katy Perry: Part of me” – med bara en akustisk gitarr. Fantastiskt.



++++

Into me you see

Den fina självutlämnande balladen blir en skön andhämtningspaus i den intensiva rymdmusikalen.



+++

Power

I denna powerpoplåt presenterar Katy Perry sig själv som gudinna och sitt band med obligatoriska bas-, trum- och gitarrsolon.



++++

Part of me

Bländande high school-filmspop med orange cheerleaders på scenen.



+++

Swish swish

Låten hamnar i skuggan av det som komma skall: den snusande lyckosten Oskar från Göteborg får komma upp på scenen och spela basket med Katy Perry. Oskar förlorar och får bära en truckerkeps med texten ”Not this time”.



++++

Roar

Ett inte litet lejonhuvud synliggörs sakta men säkert på scenen i denna alla gyms mäktiga favoritlåt. Man blir sugen på att springa ett maraton.



Extranummer



+++

Pendulum

Från en flygande klocka återvänder Katy Perry till sina kyrkorötter och skapar gospelstämning i Globen.



++++

Firework

Och precis som vanlig avslutar med den här, framförd från en jättelik handflata längst ut på catwalken. Globen sjunger med i ett regn av konfetti och fyrverkerier.

