Katy Perry + FÖLJ

Så bra var konserten med Katy Perry - låt för låt

Foto: Adrian Pehrson/Rockfoto Katy Perry förvandlar Globen till en galax när hon gör entré i ett rymdskepp.

MUSIK 10 juni 2018 23:15

KONSERT I kväll spelade Katy Perry i Globen i Stockholm. Nöjesbladets recensent Per Magnusson var på plats. Här är hans betyg på konserten låt för låt. Recension kommer inom kort.



+++

Witness

Det är en entré värdig en popstjärna. Katy Perry flyger in på ett rymdskepp. Titelspåret från hennes femte album förvandlas till den blyga kusinen från landet i ljuset av detta spektakel.



+++

Roulette

Katy Perry i glittrig guldkostym och spetsiga solglasögon sjungande på två stora tärningar. Fyrverkerier och konfetti, som vore det ett extranummer vilse i början av konserten.



+++

Dark horse

– Is this your favourite song? frågar Katy Perry. Det konstiga Juice J-samarbetet är en av hennes största hits, men inte min favorit.



++++

Chained to the rhythm

En av få starka poplåtar från ”Witness” får sällskap av två gigantiska marionettdockor i kritstrecksrandiga kostymer och tjock-tv-apparater till huvuden. Samt åtta dansare med likadana tv-apparat-huvuden.



+++++

Teenage dream

Fullkomligt jäkla magisk poplåt, punkt slut.



++++

Hot n cold

Det här numret väljer jag att kalla ”Katy Perry och påfåglarna”. Max Martin-producerad powerpop i vilken huvudpersonen spelar gitarr.



++++

Last Friday night (T.G.I.F.)

Katy Perry och påfåglarna dansar ut på catwalken till alla väntande Katycats. Själv firar jag den här rätt oemotståndliga trudelutten med en ginger ale på sittläktaren.



++++

California gurls

Perry får sällskap av den rappande hajen Left shark, känd från Super Bowl-framträdandet 2015. Man kan köpa sin egen hajdräkt i merchståndet för 1 200 kr.



+++

I kissed a girl

Katy Perry hissas upp i en gigantisk pussmun, där hon sedan sjunger sin allra första hit, hängande och krängande.



++

Déjà vu

Ett av de svagare numren från ”Witness”. Den saken kan inte ens en gigantisk rosenträdgård ändra på.



+++

Tsunami

Oceanisk syntpop framförd i sällskap av den muskulöse, påldansande Fernando.



+++

E.T.

Fernando får se sig utbytt mot en insektsliknande utomjordning i en av fem USA-ettor från albumet ”Teenage dream”.



+++

Bon appétit

Precis som resten av världens popgrädda samarbetar Katy Perry med trion Migos på nya albumet. Den här gången rhymar Quavo & Co bland annat om sötpotatis. Servitriser på scenen.



+++++

Wide awake

Katy Perry svävar runt på en planet i arenan, i glittrig klänning, och sjunger låten – som från början specialskrevs till den självbiografiska filmen ”Katy Perry: Part of me” – med bara en akustisk gitarr. Magiskt.



++++

Into me you see

Den fina självutlämnande balladen blir en skön andhämtningspaus i den intensiva rymdmusikalen.



+++

Power

I denna powerpoplåt presenterar Katy Perry sig själv som gudinna och sitt band med bas-, trum- och gitarrsolo.



++++

Part of me

Bländande high school-filmspop med orange cheerleaders på scenen.



+++

Swish swish

Låten hamnar i skuggan av det som komma skall: den snusande lyckosten Oskar från Göteborg får komma upp på scenen och spela basket med Katy Perry. Oskar förlorar och får bära en truckerkeps med texten ”Not this time”.



++++

Roar

Ett inte litet lejonhuvud synliggörs sakta men säkert på scenen i denna alla gyms mäktiga favoritlåt. Man blir sugen på att springa ett maraton.



Extranummer



+++

Pendulum

Från en flygande klocka återvänder Katy Perry till sina kyrkorötter och skapar gospelstämning i Globen.



++++

Firework

Precis som vanlig avslutar hon med den här, framförd från en jättelik handflata längst ut på catwalken. Globen sjunger med i ett regn av konfetti och fyrverkerier.

10 kvinnliga artisterna som tjänade mest 2017 00:35

10 juni 2018 23:15