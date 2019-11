Måns Zelmerlöw fixar kul och säker julshow

1. Smile 2. Winter wonderland 3. Tomten jag vill ha en riktig jul 4. Chestnuts roasting on an open fire (The Christmas song) 5. Kära vinter 6. Jag drömmer om en jul naken 7. Sverige 8. Grow up to be you 9. Fire in the rain 10. Hope and glory 11. One 12. Should’ve gone home 13. Barndomsfavoritmedley: The way you make me feel/Can’t stop this thing we started/Änglahund/California love/The look/Fix you 14. Better now 15. Walk with me (med Dotter) 16. Cara mia Extranummer: 17. Heroes



Måns Zelmerlöw spelar sin julshow på Grand till och med den 21 december.