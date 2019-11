Alter Bridge är stabila – men inte spännande

1. Wouldn’t you rather 2. Isolation 3. Come to life 4. Pay no mind 5. Ghost of days gone by 6. Native son 7. Rise today 8. White knuckles 9. In the deep 10. Waters rising 11. Watch over you 12. Cry of achilles 13. Blackbird 14. Open your eyes 15. Metalingus Extranummer: 16. Godspeed 17. Addicted to pain