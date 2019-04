Gediget och älskvärt med Daniel Norgren

1. The flow 2. The power 3. The day thats just begun 4. Rolling rolling rolling 5. I waited for you 6. People are good 7. Music tape 8. Black vultures 9. So glad 10. Moonshine got me 11. Dandelion time 12. When I hold you in my arms Extranummer: 13. Worthless 14. Let love run the game



Här kan ni se Daniel Norgren: Borås 29/4, Sundsvall 30/4, Luleå 2/5, Umeå 3/5, Gävle 4/5, Göteborg 5/5, Köpenhamn 18/5, Oslo 26/5