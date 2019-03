Skivrecensioner + FÖLJ

Veckans singlar: allt är som vanligt i Veronica Maggios värld

avNatasha Azarmi

MUSIK 22 mars 2019 18:06

SINGLAR Bob Hund, Darin och Molly Hammar har alla släppt nytt. Även Veronica Maggio är tillbaka – med en ny låt som låter gammal.

++

Veronica Maggio

Kurt Cobain

Veronica Maggio/Universal

POP Jag gick i gymnasiet när Veronica Maggios kanske viktigaste album, ”Satan i gatan”, kom ut. Där blev Maggio den artist hon är än i dag med sin blandning av elektronisk och orkestral pop och sina texter om att handskas med hjärtesorg.

Men det alldeles speciella med 38-åringen är att hon gör musik som följer med en under stora delar av livet. ”Välkommen in” tar sig fortfarande in på förfestens Spotify-listor och jag somnar ofta till tonerna av ”Sju sorger” när kvällen inte gått som det var tänkt.

Mycket har låtit sig likt i de två albumen som följt.

Och Maggio verkar inte ha några planer på förändring.

”Kurt Cobain” handlar mindre om Nirvana-sångaren och mer om att famla runt berusad om natten och försöka undvika personen som krossat ens hjärta.

I Maggios låt är han en stereotypiskt mörk och svår konstnärskille med solglasögon, cigarett och nagellack.

”Du kan krossa mig, bara säg förlåt och skriv en sång om mig”, sjunger hon till en enkel popmelodi i sann Maggio-anda.

Låten är skriven tillsammans med Jocke Berg som hon även gjorde fjolårets utmärkta ”20 questions” med. Det är synd att duon inte fortsatte samarbeta på engelska.

För visst börjar man önska att det äntligen ska hända något nytt i Veronica Maggios värld.



++++

Bob Hund

Vi är såå lyckliga som bara olyckliga människor kan bli

Adrian Recordings

POP Bob Hunds magi ligger ofta i deras tvetydighet. Det går inte alltid att avgöra om låtarna ska tolkas som lyckliga eller olyckliga. Lyssnarens sinnestillstånd får bestämma.

Det är ett koncept som känns starkare än någonsin på bandets nya singel. Kolla bara på titeln.

Thomas Öberg sjunger om hur lyckan knackat på trots att han sagt hej då till den: ”Immun mot magi kan du aldrig någonsin bli/Immun mot det här/ Vår sommar, ihop och isär”.

Bakom honom hörs en finstämd kör bestående av Amanda Werne, Sara Parkman och Sarah Ohlanders.

Musiken känns vacker och vemodig, som att se den första vårsolen titta fram efter ett ruskigt vintermörker.

Bob Hunds nionde studioalbum heter ”0-100” och släpps 10 maj.



+++

Darin

Hög

Dex Music

POP Darins kommande vårturné består av tre datum men det är hans största någonsin. I maj spelar han på tre av landets största arenor.

Så sent som i fjol turnerade artisten landet runt med den gedigna katalog han samlat på sig under sin långa karriär. Han berörde med smäktande ballader och starka klubbhits.

Nu har låtlistan fått ett tillskott. ”Hög” handlar om kärlek som lämnat honom förändrad: ”Vänner frågar hur jag mår/Vad jag tagit, om även dom kan få”.

I verserna bygger lågmälda beats upp till en stor refräng som kommer platsa fint i de stora lokalerna.

Darin spelar i Globen i Stockholm 4 maj och besöker därefter Scandinavium i Göteborg och Malmö Arena 11 respektive 18 maj.



+++

Molly Hammar feat. Big Narstie

No place like me

Cosmos

R’N’B Molly Hammar gjorde kanske fjolårets viktigaste ep. ”Sex” var soulfylld r’n’b där 23-åringen berättade stolt och starkt om kvinnlig sexualitet.

”No place like me” präglas av lika mycket självsäkerhet. Med sin gigantiska röst sjunger hon om allt hennes ex går miste om.

Här medverkar även engelska rapparen Big Narstie och låten har redan börjat spelas på brittiska radiostationer. Tillsammans skapar de en fin mix av grime och r’n’b som förhoppningsvis blir Molly Hammars välförtjänta genombrott både här hemma och utomlands.



