First Aid Kits musik är odiskutabelt vacker

Plats: Azalea, Way Out West. Publik: Alla i Göteborg som inte är på Ed Sheeran, känns det som. Längd: En timme och en kvart. Bäst: ”Stay gold”, ”My silver lining” och ”Emmylou”. Sämst: Trängseln. Fråga: Varför spelar inte systrarna på största scenen?





WAY OUT WEST First Aid Kit är Sveriges bästa band. De samlar punkare, hipsters i sandaler och äldre män med praktiska ryggsäckar.

Tack vare att deras musik är ren, nästan odiskutabelt vacker.

GÖTEBORG. – Göteborg! vrålar Klara.

– Göteborg! vrålar Johanna.

First Aid Kit är taggade. Förvisso har de redan betat av den ikoniska Glastonbury-festivalen i sommar, men hemmaplan är alltid hemmaplan. Dessutom var det sju år sedan systrarna Söderberg senast spelade på Way Out West.

Frågan är om det någonsin låtit bättre om First Aid Kit. På Azalea-scenen verkar duon ha adderat ännu ett lager till sin redan kompletta palett. I tjusiga scenkläder och platåskor sveper de in oss i Gram Parsons och Emmylou Harris land, ett land där boots, broderade skjortor och brustna hjärtan är för alltid.

Men jag tycker mig också notera ett nytt spår. Nya singeln ”Angel”, som serveras som extranummer med självförtroende och konfetti, är First Aid Kits tydligaste popmusik hittills. Den går liksom i fotspåren på en stor, svensk poptradition. Man ser den promenera rakt in på ABBA-museet med Ted Gärdestads frisyr på piano.

Dagsfärska singeln ”Out of my head”, som får svensk scenpremiär på Way Out West, talar samma direkta språk, med stadig bastrumma och radiorefräng. Det är som om First Aid Kit blivit snäppet mer slipade. Klara får till exempel en ”systerblick” av Johanna när hon glömmer presentera bandet. Det ska hursomhelst bli intressant att höra kommande albumet ”Palomino” som släpps i november.

I ”Hem of her dress” förvandlar First Aid Kit scenen till sin egen lilla västkustvariant av The Bands ”The last waltz” med Amanda Bergman, The Tallest Man On Earth och Maja Francis som gäster. Och versionen av Don Henleys ljuvliga ”The boys of summer” borde ge ”Idol”-bussen som står parkerad vid entrén pyspunka.

Men för mig är First Aid Kit fortfarande bäst när de bara lutar sig mot syskonkemi, stämsång och fantastiska melodier. Finast i kväll är låtarna från karriärens höjdpunkt så här långt, albumet ”Stay gold”; titelspåret och den glimrande ”My silver lining”.

Och naturligtvis, ”Emmylou”. Hade duon bara skrivit den låten hade det räckt. Att se 15-åringarna längst fram sjunga om Emmylou och Gram är kanske konsertens mest rörande stund. Hjärtekrossballaden ”Fireworks”, med sitt skandinaviskt kyliga bildspråk av frusna sjöar, går heller inte av för hackor.

Fakta Alla låtarna 1. Intro (Angel) 2. King of the world 3. It’s a shame 4. Stay gold 5. The boys of summer 6. Mama 7. Hem of her dress 8. Rebel heart 9. The lion’s roar 10. Wolf 11. Out of my head 12. Emmylou 13. Fireworks Extranummer: 14. Angel 15. My silver lining Läs mer