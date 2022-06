PG Roxette berör med lekfullhet och glädje

SINGEL Det handlar inte om att återskapa klassisk hitpop. Första singeln med PG Roxette är i stället en fin hyllning till en vänskap och låtskatt som så ofta präglades av glädje.



POP Historien om Roxette hade kunnat ta slut 2019, efter Marie Fredrikssons bortgång. Men efter många om och men bestämmer sig Per Gessle för annat.

Han vill hylla duons långa samarbete, vänskap och musikarv och samlar ihop Roxettes gamla liveband beståendes av Jonas Isacsson, Clarence Öfwerman, Magnus Börjeson, Christoffer Lundquist, Helena Josefsson och Dea Norberg.

Tillsammans bildar de PG Roxette. På så sätt får bandets låtskatt fortsätta växa, men i en helt ny form. Gessle gör det kloka valet att aldrig försöka ersätta Marie Fredrikssons stora röst.

I stället satsar han på på lekfullheten. Första singeln präglas av mycket synth, men framför allt en omedelbar melodi och en euforisk energi där känslan av tidiga Roxette är ständigt närvarande. Med det kommande albumet ”Pop-up dynamo” har Gessle till och med strävat efter att skriva ett syskon till framstående album som ”Look sharp” och ”Joyride”.

Och här lyckats han fint. Musikvideon till ”The loneliest girl in the world” känns på många sätt som en uppföljning till ”Dressed for success”, där hela behållningen är den dansanta glädjen mellan Marie Fredriksson och Per Gessle. Fredriksson sjunger in i kameran med en attityd och livfull blick som är svår att glömma.

Den här gången står Gessle i centrum. I nästan fyra minuter är året 1988 och sångaren står i en enkel fotostudio, bland bländande neonljus, med gitarren över axeln och bootsen stampandes i golvet. Leendet är ständigt närvarande.

Det handlar inte om att återskapa bandets bästa eller största hits, det vore att ta sig vatten över huvudet. PG Roxette är i stället en fin hyllning till den stora glädje som så ofta kännetecknade originalet.



