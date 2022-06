Beyoncé överraskar igen med house

helskärm I stället för kraftsoul – house. Någonstans har Beyoncé alltid varit på väg till den upplyftande musiken på nya singeln ”Break my soul”.

SINGEL Nya låten behöver säga någonting alls om hur det kommande albumet ”Renaissance” låter.

Men den visar att Beyoncé har ett stort housealbum i sig.



Beyoncé

Break my soul

Parkwood/Sony

Det är intressant att studera de största artisternas strategier.

Drake släpper sin nya skiva utan förvarning. Beyoncé, som startade trenden att släppa nya album från ingenstans, väljer i dag att sätta ett releasedatum i god tid.

Och båda två fortsätter att trotsa förväntningarna på hur deras musik ska låta genom att samtidigt, och från var sitt håll, bädda in rösterna i housemusik.

När det gäller Queen Bey behöver ”Break my soul” inte säga någonting alls om hur det kommande albumet ”Renaissance” låter. Av de sexton låtarna kan det vara ett ensamt stilbrott.

Det känns som att Beyoncé hela tiden kan byta spår när som helst. På många sätt verkar både rötterna och framtiden i hennes musik lika fri och gränslös som Prince en gång var.

Det var nog inte många som gissade att hon exempelvis skulle sampla gamla househiten ”Show me love” med Robin S från 1993 i år. Singelns omslag är över huvud taget en hyllning till ett svunnet och tidigt 90-tal.

Egentligen är steget från det som Beyoncé gjorde under 10-talet och ”Break my soul” inte så stort som det kanske verkar. Hennes förra album ”Lemonade”, med dess centrala tema att det finns ett ”promised land” någonstans trots alla privata och sociala motgångar, hade lika gärna kunnat vara en grandios skiva med soulhouse.

”Break my soul” innehåller samma budskap och goda vibrationer, slagord om kärlek och självförverkligande blandas med rätt typiska Beyoncé-rader som ”I’ma let down my hair, ’cause I lost my mind”.

Rösten låter lika fantastisk som alltid, stämmorna som har blivit en egen genre nitar fast musiken i ett ständigt nu.

Att låtens sista minut skvallrar om att det snart kommer att finnas en ännu bättre och starkare remix av ”Break my soul” får bli en liten anmärkning i marginalen.



