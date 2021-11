Weeping Willows är årets tomtar igen

helskärm Weeping Willows i stiliga svartvita färgskalor.

JULSKIVA Weeping Willows är tillbaka med sitt återkommande julprojekt som sakta växer och blir en sann kulturgärning.



Weeping Willows

Songs of winter

Razzia/Sony



helskärm



JULROCK Weeping Willows har varit årets tomtar i flera år nu.

De tar ju julmusiken på lite större allvar än de flesta andra. Det beror i första hand på att de envist lyfter fram låtar från granens mer, ja, undanskymda grenar.

Gruppen hade utan större problem kunnat fylla skivan med ”Jingle bells”, eller någon annan christmas carol som får både hyacinter och öron att vissna. I stället har de den föredömliga smaken att servera rariteter som borde ha en mer framskjuten plats i säsongens spellistor.

Dit räknas förstås Ron Sexsmiths ”Maybe this Christmas” och ”2000 miles” med The Pretenders. Weeping Willows väljer även ”Christmas lullaby” av Shane MacGowan & The Popes framför ”Fairytale of New York” med The Pogues. Dessutom ingår en nedtonad version av The Everly Brothers nattsvarta ”Christmas Eve can kill you”. Det går inte att säga något illa om ett band som väljer att lyfta den nattsvarta balladen, som på alla sätt står i direkt kontrast till ”Tänd ett ljus”. Den blåser ut ljusen och får blodet att frysa till is.

Någonstans kan inte bandets covers, eller de nyskrivna låtarna, tävla med originalen eller de mest klassiska julinspelningarna från förr. Konkurrensen är lika hård som midvinternattens köld i en dikt av Viktor Rydberg.

Det är svårt att ta plats i en genre där själva poängen är att lyssna på samma låtar varje år, om och om igen.

Weeping Willows lägger ändå ner så mycket kärlek i sitt återkommande julprojekt att vartenda släpp måste betraktas som en liten kulturgärning.

BÄSTA SPÅR: ”Christmas lullaby”.



