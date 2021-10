Ed Sheeran tänker för mycket på siffror

Publicerad: I dag 07.00 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Ed Sheeran fortsätter att döpa sina album efter matematiska symboler. Nu har han bara minuset kvar.

ALBUM Ed Sheeran fortsätter att skriva förutsägbar musik för topplistorna. Men bland bruset av generiska pophits gömmer sig en och annan rörande historia.



Ed Sheeran

=

Warner

helskärm



POP När Ed Sheeran släppte singeln ”Bad habits” tidigare i år vandrade tankarna till hans genombrottslåt. Sheerans ”The A Team” från 2011 handlar om den unga tjejen Angel, vars liv kantas av hemlöshet, missbruk och prostitution. Låten är baserad på de historier som artisten fick höra när han som tonåring spelade på ett härbärge för hemlösa.

Mycket kommersiell framgång har hänt sedan dess. Givetvis kommer en av världens mest streamade artister inte att hålla sig till samma ramar som för tio år sedan.

Men när Sheeran slog igenom med bara en akustisk gitarr som 20-åring hade han faktiskt något att berätta, nu för tiden är låtarna noggrant kalkylerade för att hamna på topplistor.

Singeln ”Bad habits” låter till exempel som om The Weeknd tagit hjälp av en AI generator för att skriva sin nästa hit.

Andra influenser är betydligt mer förvirrande. ”Overpass graffiti” ekar förvånansvärt mycket 80-talspop medan ”Leave your life” låter som en gammal Westlife-låt.

Men 30-åringen från Halifax har ett öra för omedelbara melodier, vilket blir tydligt då och då under albumets gång. Inte minst när han återupptar sitt musikaliska id, sjunger med rapp sång och låter fötterna växla kvickt mellan ljudpedalerna på ”2step”.

Även som låtskrivare hoppar Sheeran flitigt mellan generiskt och personligt, när han slutar att skriva musik med försäljningssiffror i åtanke börjar hans penna äntligen att beröra. ”Supermarket flowers” från 2017 års ”÷”, som han skrev inför sin mormors begravning, är ett tydligt exempel. Debutalbumets ”Small bump”, som handlar om en väns missfall, är ett annat.

På ”=” finns fina ”Collide” där Sheeran ser tillbaka på sitt äktenskap med innerliga detaljer: ”We drank your father's whiskey when your grandma died”.

Men höjdpunkten är den synthdrivna avslutningen ”Be right now”. Det är också en av albumets mest genuina stunder, en sentimental påminnelse om att ta vara på livet även när strålkastarna släcks och jublet tystnar.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Fakta Bonus BÄSTA SPÅR: ”Be right now” är en mäktig avslutning. VISSTE DU ATT… Både Kylie Minogue och komikern Jimmy Carr körar på balladen ”Visiting hours”, tillägnad Sheerans bortgångne vän. Det är lika märkligt som det låter.



LYSSNA OCKSÅ PÅ: Coldplays nya album ”Music of the spheres” är ett annat album med siktet inställt på topplistor och utsålda arenor. Läs mer

Publisert: Publicerad: 30 oktober 2021 kl. 07.00