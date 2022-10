Mejla Natasha Azarmi

LISTAN: BTS borde ha sluppit undan armén

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan lyssnar Natasha Azarmi nästan bara på svenska musiktalanger och funderar samtidigt på om den sydkoreanska supergruppen BTS redan har tjänat sitt land tillräckligt.

helskärm BTS under sitt framträdande på amerikanska Grammy Awards tidigare i år.

1. BTS borde ha sluppit undan armén

Sedan 1957 har sydkoreanska män under 30 år behövt tjänstgöra i upp till 21 månader i militären. Lagen beror på risken för konflikt med Nordkorea. Genom åren har försvarsdepartementet gjort särskilda undantag för elitidrottare, traditionella musiker och dansare som anses gynna landets image.

Efter långa diskussioner kring ett eventuellt undantag för supergruppen BTS avslöjade de sju medlemmarna nyligen att de visst kommer att genomföra sin militärtjänst. Först ut är äldsta medlemmen Kim Seokjin som fyller 30 år i december.

Borde BTS ha sluppit undan? Ja.

Om musiker som ägnar sig åt klassisk och traditionell musik inte behöver tjänstgöra, varför då landets största artister någonsin? Det här signalerar enbart att popmusiken inte förtjänar att behandlas med samma respekt.

Många argumenterar för att gruppen måste tjäna sitt land som alla andra. Men sedan debuten för nio år sedan har BTS spridit ordet om Sydkorea med svindlande framgång. Mellan åren 2014 och 2023 kommer de att ha tillfört närmare 30 miljarder dollar till landets ekonomi.

Så om det hela handlar om att tjäna sitt land har BTS rimligtvis redan dragit sitt strå till stacken.

helskärm Little Simz har gjort årets bästa brittiska album.

2. Little Simz får Storbritanniens finaste musikpris

Varje år korar Mercury Prize – inte döpt efter Freddie Mercury utan telefonföretaget Mercury Communications – årets bästa brittiska album. Sedan starten för 30 år sedan har alla ifrån Pulp och Suede till Dave och James Blake fått priset.

I år gick turen till Little Simz, 28-åringen från London som på sitt fjärde album ”Sometimes I might be introvert” varvar poetisk sårbarhet med politiskt ursinne. De stora orden landar fint på ljudbilden som rör sig mellan hiphop, soul och afrobeat och fulländas av Little Simz känslosamma rap.

Den 17 december spelar hon på Slaktkyrkan i Stockholm.

helskärm The 1975:s femte album är deras mest sammanhållna hittills.

3. Har gjort karriärens bästa album

Nästa år lär The 1975 bli nominerade till samma pris för det ljuvliga albumet ”Being funny in a foreign language”. När Manchester-bandet gick in som etta på den brittiska topplistan häromveckan sålde de mer än albumen på plats två till fem kombinerat.

Här rör de sig mellan lekfullt och allvarsamt i en blandning av 80-talsgitarrer, svängiga saxofoner och medryckande melodier. Men albumets främsta behållning är sångaren Matty Healys texter om att bli kär och växa upp, teman som han ofta skildrar med snygga oneliners.

”I’m sorry if you’re living and you’re seventeen” är bara en av många.

helskärm Snart går det att köpa biljett för att se Joni Mitchell.

4. Första Joni-konserten på 20 år

Joni Mitchell gjorde oväntad comeback på Newport Folk Festival i somras, bland annat i sällskap av Brandi Carlile. Den överraskade publiken såg ut att hamna i ren och skär extas.

Och det hela verkar ha gett mersmak för Mitchell. I en intervju med ”The daily show” avslöjar Carlile att den 78-åriga legendaren kommer att hålla en helt egen konsert nästa sommar.

– Man har inte kunnat köpa biljett för att se Joni Mitchell på 20 år, säger Brandi Carlile och är märkbart euforisk över nyheten.

Hon är givetvis långt ifrån ensam om det.

helskärm Beatles i Stockholm 1964.

5. Beatles i super deluxe-version

I dag släpps en gigantisk nyutgåva av ”Revolver”, The Beatles-albumet som blev en brygga mellan deras tidiga rockiga popmusik och senare psykedeliska sound.

Nyutgåvan innehåller nya mixar av samtliga 14 låtar. Om vi pratar om standardversionen, det vill säga. ”Super deluxe”-utgåvan bjuder på totalt 63 spår och innehåller låtarna både i originalform och nya mixar, 28 tagningar från tidiga studiosessioner och flera demoinspelningar – bland annat ”Yellow submarine” som akustisk gitarrballad med John Lennon.

helskärm Stockholmsbaserade Jhon Allan släppte sin debutsingel i våras.

Fem låtar: melankolisk pop och utsökta indiepärlor



”MUMS (SOMEONE LIKE YOU)”

Jhon Allan

Så här har du aldrig hört Adeles storhit tidigare. Stockholmsmusikern Jhon Allan förvandlar balladen till charmerande sovrumspop med vemodig gitarr och distad synt där sorgen efter den stora kärleken skickligt smyger fram emellanåt.



”TO SIMPLY BE”

Diane Emerita

En av de klaraste rösterna på den svenska musikscenen i dag. Influenserna heter Nina Simone och Benjamin Clementine men när Diane Emerita sjunger ömsint om att stanna upp och njuta av nuet låter hon som ingen annan.



”MIDNIGHT RAIN”

Taylor Swift

Musiken på popstjärnans senaste album kommer inifrån och bryr sig inte ett dugg om arenor eller topplistor. Med sina träffande texter om dålig självkänsla och krossad kärlek skänker Taylor Swift tröst till den ensamma lyssnaren, här i ett vackert elektroniskt stycke om ångerfyllda tankar under mörka midnattsnätter.

”WE ARE ON THE RUN”

Hands Down

Om det finns ett perfekt gränsland mellan melankoliskt och medryckande har Hands Down hittat dit. Det som började som ett soloprojekt av producenten Filip Sjögren har nu vuxit till en kvintett och första singeln som fullt band är en utsökt indiepärla.



”FUNERAL PYRE”

The Hanged Man

Mörkret på Stockholmskvartettens nya singel är slående. Men Rebecka Rolfart sjunger med sådan värme att hon får novemberkylan att inte bara kännas acceptabel utan till och med välkommen. Ett nytt album släpps 4 november.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram och Twitter för full koll på allt inom musik