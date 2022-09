Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Norge sponsrar feministisk black metal

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan tittar Sofia Bergström på en charmig tv-serie om Sex Pistols, firar ett viktigt rockalbum och rörs till tårar av ett känslosamt framträdande.

helskärm Black metal-akten Witch Club Satan föddes efter att den norska staten gav kulturstöd till scenkonstkompaniet Lost and Found Productions för att sudda ut gränserna mellan teater och metal.

1. Norge sponsrar feministisk black metal

Det är uppenbart att vårt grannland i väst ser ett värde i att förvalta och stötta sin unika extrem metal-kultur. Festivalen Beyond The Gates i Bergen får statligt kulturstöd och äger delvis rum på det fina konserthuset Grieghallen. Nyligen avslutades dessutom samarbetet mellan Munchmuseet i Oslo och black metal-bandet Satyricon, vilket jag rapporterade om i min majlista.

Det mest spännande fenomenet just nu är emellertid black metal-bandet Witch Club Satan, som i somras genererade stor hajp med singeln ”Hysteria”. I själva verket är bandet ett teaterprojekt sponsrat av det norska kulturrådet. Nikoline Spjelkavik och Victoria Røising som driver scenkonstkompaniet Lost And Found Productions har fått 800 000 norska kronor för att införliva teater i den norska metalscenen. Genom Witch Club Satan kommer de bland annat belysa sexism, feminism och kvinnoförtryck. Projektet fyller onekligen en viktig lucka i det annars mansdominerande (och till viss del misogyna) metalutbudet.

Ovan nämnda satsningar och samarbeten visar på en stolthet man sällan ser här i Sverige. Vårt lika banbrytande extrem metal-arv tenderar istället att hamna i skymundan i statliga kultursatsningar.

helskärm Tv-serien om det beryktade punkbandet Sex Pistols går nu att streama i Sverige på Disney +.

2. Charmig skildring av Sex Pistols

Samma dag som drottning Elizabeth II gick bort hade ”Pistol”, tv-serien om hennes gamla belackare i punkbandet Sex Pistols, premiär på Disney+ i Sverige.

”Pistol”, som baseras på gitarristen Steve Jones självbiografi ”Lonely boy: tales from a Sex Pistol”, är inledningsvis en kladdigt klippt kakofoni av klyschor. Men serien växer för varje avsnitt och landar slutligen som en charmig, om än lite väl städad, skildring av 70-talets London och det brittiska bandets uppgång och fall.

helskärm Idag släpper extrem metal-bandet Behemoth sitt tolfte album.

3. Besten Behemoth är tillbaka – med besked

I dag släpper det polska extrem metal-bandet Behemoth sitt tolfte studioalbum ”Opvs contra natvram”. Det är svårt för materialet att mäta sig med ”The satanist”, Behemoths obestridliga magnum opus, men höjdpunkter som ”Off to war!”, ”Once upon a pale horse” och ”Thy becoming eternal” är ståtliga smörgåsbord av blasfemi, blastbeats, trumfills och körsång i ofta avantgardistiska arrangemang. Och ännu en gång sjunger Adam ”Nergal” Darski med en närmast demonisk besatthet.

helskärm Promobild på Alice In Chains från 1988. Från vänster: Jerry Cantrell, Sean Kinney, Mike Starr och Layne Staley.

4. Ikoniskt album fyller år

En av de mest inflytelserika rockskivorna genom tiderna, Alice in Chains andra album ”Dirt”, fyller 30 år i slutet av månaden. De självutlämnande texterna om depression, ilska, trasiga relationer och missbruk, förmedlade genom Layne Staleys plågade stämma, träffar lika hårt än i dag.

”Dirt” blev inte bara bandets sista album med alla originalmedlemmar – Jerry Cantrell (gitarr), Sean Kinney (trummor), Mike Starr (bas) och Layne Staley (sång) – utan också deras bäst säljande. Nästa vecka firar skivbolaget Columbia födelsedagen med att släppa en lyxig vinylbox.

helskärm Första helgen i september anordnade Foo Fighters en sex timmar och 50 låtar lång konsert till hyllning av bandkamraten Taylor Hawkins, som gick bort tidigare i år.

5. Känslosam hyllning

Två veckor har passerat sedan den sex timmar långa hyllningskonserten till Taylor Hawkins, Foo Fighters avlidne trummis, på Wembley Stadium i London. Men jag kan fortfarande inte sluta tänka på den kvällens starkaste stund, när Hawkins 16-årige son Shane satte sig bakom trumsetet och framförde ”My Hero” tillsammans med Dave Grohl & co. Redan under de första trumslagen letade sig salta tårar fram i mina ögonvrår.

27 september blir det en ny hyllningskonsert på Kia Forum i Los Angeles.

helskärm Svenska Industrial Puke lever upp till sitt bandnamn. På debut-ep:n ”Where life crisis starts” spyr kvartetten sonisk galla över flera samhällsproblem.

Fem låtar: många nyanser av metal



”LOST”

Might

På drygt två veckor gamla ”Abyss” blandar den tyska duon Might musikstilar hej vilt och med varierande resultat. Men i ”Lost” landar gruppens mix av sludge, doom, noiserock och grunge superskönt i hörselgångarna. Mötet mellan hårt och mjukt är magiskt.



”MENTAL TAXATION”

Industrial Puke

Nybildade Industrial Puke samlar medlemmar från bland annat Burst och Rentokiller och verkar i gränslandet mellan crust, dödsmetall och hardcore. I dag släpper gruppen sin första ep ”Where life crisis starts” som består av fyra samhällskritiska spår i ett ofta hårresande högt tempo.



”ASHES”

Red Rot

På den italienska duon Red Rots debutalbum ”Mal de vivre” möts thrash, doom, dödsmetall och sludge på ett sätt jag aldrig tidigare har hört. Titeln, som ungefär betyder ”djup sorg”, är talande för innehållet. Många nyanser av svårmod samlas på skivans 17 spår.



”DREAMEATER”

Sarcator

Sarcators självbetitlade debut från 2020 förärades en nominering till P3 Guld i kategorin ”årets rock/metal”. Senaste singeln inför uppföljaren ”Alkahest”, som släpps 21 oktober, hintar om nya stordåd. Svärtad thrash är helt klart det nya svarta.



”INSIDE THE FOG”

Offernat

På danska Offernats debut ”All colours retract” stöps heavy metal och sludge i en progressiv form som först utmanar och sedan belönar. Trions experimentella inställning till musikskapande och metal är både imponerande och inspirerande.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



