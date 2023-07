Ett fantastiskt fint farväl av Kiss

Uppdaterad 00:56 | Publicerad 00:48

Dela artikeln

helskärm Gene Simmons och Paul Stanley gav allt från första till sista stund på Dalhallas scen.

KONSERT Vi hade inte tur med vädret.

Men vi är lyckligt lottade över att ta farväl av Kiss på ett ståtligt ställe som Dalhalla.



Kiss

Plats: Dalhalla rock city, Rättvik. Publik: 6 156. Längd: strax under två timmar. Bäst: ”Cold gin”, ”Makin’ love” och “Black diamond”. Sämst: ”Say yeah” och ”Heaven’s on fire” borde ha strukits från liverepertoaren för längesedan. Av olika anledningar. Fråga: Undra hur många gånger Paul Stanley säger ”wet”?



RÄTTVIK. Ord räcker inte riktigt till för att till fullo fånga Kiss gärning. Liven de har förändrat, musikerna de har skapat, rockscenen de har byggt upp och – inte minst – hitsen som snart har överlevt ett halvt sekel.

När “The end of the road”-turnén slutligen packas ihop i bandets hemstad New York i december är en era i den moderna musikhistorien över.

Fjolårets spelningar på Tele2 Arena och Scandinavium var egentligen tänkta att bli bandets sista i Sverige men två kvällar på Dalhalla lades till.

Och tur var det.

Den vackra omgivningen ger Kiss ståtliga och välregisserade show rejäl skjuts.

Pyrotekniken känns pampigare. De monstruösa oktogonerna prydda med ljusslingor och nitar ovanför scenens upplevs maffigare. Och Gene Simmons bloddrypande orgie under bassolot innan ”God of Thunder” tycks ondskefullare.

Ännu ett plus i kanten är att ”Makin’ love”, som mig veterligen aldrig tidigare har spelats i Sverige, framförs i stället för ”Tears are falling”.

Det gör inte så mycket att Paul Stanley inte kan åka linbana ut till en mindre scen inför ”Love gun” eller att de gigantiska statyerna på bandmedlemmarna är borta.

helskärm

Stark idoldyrkan

Innanför kalkbrottets väderbitna väggar pågår dessutom en idoldyrkan bortom denna värld. Om det skulle gå att utvinna energi från de beundrande blickarna som möter bandet under ”Detroit rock city” eller glädjevrålen efter ”Shout it out loud” skulle vi kunna rädda planeten.

Inte ens spöregnet tar död på glädjen. Tusentals fåniga leenden tittar fram under genomblöta huvor och regnponchos.

Bandet som en gång i tiden ansågs vara farliga är numera också en familjeangelägenhet. Kiss har genom åren förvandlats från en vild rottweiler som föräldrar ville sätta munkorg på till familjens älskade golden retriever. Bara på en Kiss-konsert kan flera generationer ur samma familj glatt vråla: ”You pull the trigger of my love gun”.

Det är i princip bara ”Say yeah” som får ett svalt mottagande, vilket knappast är förvånande. När Stanley berättar att en låt från ”Sonic boom” väntar är det bara en liten skara längst fram som engagerar sig. Liksom under Tommy Thayers långa gitarrsolo och gitarrduellen med Stanley. Men dessa utdragna passager fyller en viktig funktion – nämligen att låta Stanley vila rösten.

Stanley kämpar från start till slut

För det är inte alltid en fest för öronen.

Stanleys röst skär sig ibland som en sås som spätts ut med gammal grädde. Under utmanande ”Heaven’s on fire” låter det rentav som om hans stackars stämband utsätts för tortyr. Likaså när han tjoar och ylar inför och efter låtar.

Men ingen kan förneka att den 71-årige sångaren arbetar stenhårt, ända in i det sista (samma sak går förstås även att säga om hans bandkamrater). Det är ingen lätt match, oavsett ålder, att i nästan två timmar springa runt och skaka på rumpan i höga platåskor och full mundering – och dessutom interagera med en hungrig publik. Kväll efter kväll efter kväll i 50 jävla år. Det är inte så konstigt att frontmannen ibland behöver hjälp på traven med förinspelad sång.

helskärm

En kväll att minnas

Den kollektiva extasen når sitt klimax i avslutande ”I was made for lovin’ you” och ”Rock and roll all nite”. Regnet som faller ner från himlen hade lika gärna kunnat vara magiskt stjärnstoft.

Där och då gör det inget att Stanley inte alltid kan sjunga, att låtlistan är förutsägbar och att bandet insisterar med utdragna solon och krystade mellansnack.

Efteråt bjuder bandet på fantastiska fyrverkerier som aldrig tycks ta slut. Det är ett passande avslut på en livekarriär och ett artisteri som saknar motstycke.

– You will not let Kiss die. Kiss will live forever, säger Stanley tidigt in i konserten.

Och visst är det så.

Ännu en gång har det ikoniska rockbandet levererat ett minne för livet.



Fotnot: Kiss spelar på Dalhalla igen torsdag 13 juli.



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, Twitter och Spotify för full koll på allt inom musik

FAKTA ALLA LÅTARNA 1. Detroit rock city 2. Shout it out loud 3. Deuce 4. War machine 5. Heaven’s on fire 6. I love it loud 7. Say yeah 8. Cold gin 9. Lick it up 10. Calling Dr. Love 11. Makin’ love 12. Psycho circus 13. 100,000 years 14. God of thunder 15. Love gun 16. Black diamond Extranummer: 17. Beth 18. I was made for lovin’ you 19. Rock and roll all nite Läs mer