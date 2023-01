Sam Smith berättar sin egen popmusikhistoria

BÄSTA SPÅR: ”No god”. Den tydligaste röda tråden på ”Gloria” är den brittiska soulen med stråkar och blöta gitarrer. Här hittar Sam Smith ett eget och nästan lite alternativt uttryck.

VISSTE DU ATT… Robyn gav en 20-årig Sam Smith karriärråd. Rådet? ”Ta god tid på dig”.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Ladies and gentlemen: The best of George Michael”. Men Georgios Kyriacos Panayiotous röst, lidelse, persona spelar för alltid i en egen Premier League.