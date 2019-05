Nick Cave är lysande i unik föreställning

Alla låtar

1. God is in the house 2. West country girl 3. Jubilee street 4. And no more shall we part 5. Avalanche 6. The ship song 7. The sorrowful wife 8. Into my arms 9. Love letter 10. Higgs boson blues 11. The mercy seat 12. Jesus of the moon 13. Papa won’t leave you, Henry 14. Skeleton tree EXTRANUMMER 15. The weeping song 16. Cosmic dancer 17. People ain’t no good