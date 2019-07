ASAP Rocky misstänkt för misshandel i Stockholm + FÖLJ

ASAP Rocky ställer in Europa-turnén

Sitter häktad i Stockholm – ställer in alla spelningar i juli

avTorbjörn Ek

MUSIK 11 juli 2019 09:23

ASAP Rocky ställer in samtliga spelningar i juli.

Rapparen som sitter häktad i Stockholm misstänkt för misshandel avbokar hela sin Europaturné.

”På grund av den här olyckliga situationen tvingas han ställa in sina europeiska festival- och turnédatum i juli”, skriver rapparens management i ett uttalande.

Rakim ”ASAP Rocky” Meyers, 30, ställer in samtliga spelningar i juli månad, meddelar rapparens management i ett uttalande. Rapparen sitter häktad i Stockholm misstänkt för misshandel. Häktningen gäller för närvarande till den 19 juli, men åklagaren Fredrik Karlsson sa direkt efter den första häktningsförhandlingen att han kunde komma att yrka på en omhäktning om utredningen inte hunnit bli klar då.

”Tvingas ställa in”

Därför tar den amerikanska superstjärnans team nu det säkra före det osäkra och avbokar samtliga europeiska spelningar.

”ASAP Rocky sitter i ett svenskt häkte under obestämd tid för att ha agerat i självförsvar under ett gräl. På grund av den här olyckliga situationen tvingas han ställa in sina europeiska festival- och turnédatum i juli”, skriver ASAP Rockys management i ett uttalande som publiceras på den spanska musikfestivalen Sonars Instagram.

Sonar-festivalen är en av de som drabbas av de inställda spelningarna. ASAP Rocky skulle ha spelat där den 19 juli. ASAP Rocky skulle också ha spelat Tyskland, Ukraina och Belgien i helgen och dessutom ett utsålt gig i Milano 17 juli för att sen återvända till Tyskland och Belgien för ytterligare festivalspelningar.

ASAP Rocky har ännu inte lämnat några besked om hur det blir med de inbokade konsertdatumen efter juli månad, bland annat i finska Tammerfors 16 augusti.

Slagsmål fångades på video

ASAP Rocky fångades på video när han tillsammans med sitt entourage var i slagsmål med en ung man mitt på gatan i Stockholm tidigare i juli. På filmen ses ASAP Rocky lyfta upp mannen och kasta honom i marken. Flera personer i rapparens sällskap ses också sparka och slå på mannen när han ligger ner. Enligt åklagaren har mannen också tvingats sy efter att ha fått skärsår på ärmarna, troligen efter att ha skurits med en sönderslagen flaska.

ASAP Rocky har i sina sociala medier sagt att han är oskyldig, enligt hans advokat Henrik Olsson Lilja handlade rapparen i självförsvar. ASAP Rocky har också publicerat två videoklipp på sin Instagram som visar upprinnelsen till bråket, där den misshandlade personen och en annan man ses följa efter rapparen och hans entourage och också svinga ett par hörlurar i huvudet på ASAP Rockys livvakt. Kvinnan som filmar hörs också säga att hon och hennes väninna blivit tafsade på av mannen som senare misshandlades.

PODD: Leif GW Persson om ASAP Rocky: En jävla massa overkill

I dagens Aftonbladet Daily sammanfattar vi händelserna kring ASAP Rocky, hiphopstjärnan som gripits och häktats, misstänkt för misshandel och pratar med kriminologerna Leif GW Persson och Jerzy Sarnecki.

▪ Lyssna här ► iTunes (iPhone) ► Acast ► Spotify

Lyssna på podden genom att

⬇️ klicka på PLAY-knappen

LÄS OCKSÅ PLUS Leif GW Persson kritiserar häktningen av ASAP Rocky

LÄS OCKSÅ Kriminologerna om ASAP Rocky-fallet

LÄS OCKSÅ PLUS ”Omänskligt” hävdar amerikanska medier – så lever ASAP Rocky i svenska häktet

LÄS OCKSÅ PLUS Efter häktningen av ASAP Rocky – stjärnan bojkottar Sverige

LÄS OCKSÅ PLUS Dokument ASAP Rocky: Detta har hänt