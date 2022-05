Mejla Håkan Steen

LISTAN: Stjärnspäckad och kärleksfull hyllning till Magnus Lindberg

Håkan Steen väljer fem heta saker i musikvärlden

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan blir Håkan Steen berörd av en fin hyllningsskiva till en svensk rockhjälte och roas av nya spekulationer kring Philemon Arthur & The Dung.

helskärm Ett utmärkt hyllningsalbum till Magnus Lindberg släpps nästa fredag, fullt av prominenta artistkollegor.

1. Stjärnspäckad och kärleksfull hyllning till Magnus Lindberg

Magnus Lindberg blev under sina fyra decennier som artist aldrig så erkänd som hans talang och stora hjärta förtjänade, även om det var nära under Grymlings-eran. Men de som hittade till singer-songwritern från Eskilstuna blev så gott som alltid hängivna fans.

Innan Magnus Lindberg gick bort för tre år sedan lovade vännen och producenten Kjell Andersson att göra vad han kunde för vårda minnet av Lindbergs musik. Första frukten av det löftet får vi nästa fredag i form av det Andersson-kurerade hyllningsalbumet ”Dom som aldrig ger upp”.

I 18 tolkningar stryker Lindberg-beundrare som Lars Winnerbäck, Plura, Peter LeMarc, Louise Hoffsten, Staffan Hellstrand och Sophie Zelmani ett tjockt rött streck under den strävröstande sångarens betydelse för svensk rock.

Lyssna till exempel på Mauro Scoccos ömsint akustiska ”Ljusterö”, Anne-Lie Rydés southern souliga ”Ljudet av oss två” eller Basse Wickmans vemodigt jangliga ”Från en mörk, mörk himmel”.

För den som ännu inte hittat Magnus Lindbergs låtskatt är ”Dom som aldrig ger upp” en förträfflig entrébiljett.

helskärm Med nya plattan ”We’ve been going about this all wrong” tar Sharon Van Etten en än mer självklar plats bland det senaste decenniets mest väsentliga rockröster.

2. Mäktig pandemisvit

Sharon Van Etten släppte inga singlar inför sitt sjätte album ”We’ve been going about this all wrong”, för hon ville berätta en större historia, om förlust och längtan, om hur hon och familjen flyttade från New York till Los Angeles bara för att få sitt nya liv vänt upp och ned av pandemin.

Skivan låter onekligen väldigt bra i svit, Van Etten hittar en mäktig tyngd i uttrycket men parar det med både hopp och humor. Som i discohittiga ”Mistakes”, där hon erkänner att hon dansar som Elaine i ”Seinfeld”.

3. Kultgrupp avslöjad?

När det skånska 70-talsbandet Anna koka fem ägg jag är värd i huset i söndags återförenades för en spelning i Kristianstad gjorde två av medlemmarna även en väldigt bokstavstrogen version av en Philemon Arthur & The Dung-låt. En inspelning på Youtube satte genast igång spekulationerna: var det här det legendariska kultbandet som efter fem decennier slutligen avslöjade sina identiteter? Medlemmen Rolf Svensson gjorde dessutom flera antydningar i den riktningen.

Artisten Martin Rössel, som via mejl har samarbetat med den hemliga duon i modern tid, är dock skeptisk:

– Jag kan sträcka tio fingrar mot Gud och tjugo fingrar mot djävulen på att det här inte stämmer, säger han till DN.

helskärm The Ark-keyboardisten Jens Andersson är mannen bakom Filt, som just släppt ett av vårens finaste svenska album.

4. Instrumentalterapi

Jens Andersson, mest känd som keyboardist i The Ark, drabbades av tinnitus under en turné vilket tvingade honom att förändra hela sitt förhållande till musik. Att hitta klanger och frekvenser som inte triggade pip i öronen blev plötsligt viktigt.

När The Arks comebackturné ställdes in två år i rad fick Jens massor av tid över och idén om tinnitusvänlig musik utvecklade sig till soloprojektet Filt. Första albumet ”Över frusen vän” är den mest personliga instrumentalskiva jag har hört på evigheter. Lika mycket pop, jazz och folk som ambient. Lika utmanande som rogivande.

5. ”Exile” jubilerar

”Exile on Main Street” har genom åren söndermytologiserats bortom både vett och sans. Historierna, bilderna och givetvis musiken från de hedonistiska inspelningarna i källaren till Villa Nellcôte på franska rivieran sommaren 1971 har format en så stor del av hur rockkulturen både låter och ser ut att det bästa för rocken möjligen vore att inte skriva ett ord till om albumet.

Icke desto mindre: ”Rocks off”! ”Rip this joint”! ”Shine a light”! ”Tumbling dice”! ”Sweet Virginia”! Med mera!

”Exile” är Rolling Stones stonesigaste album och i går fyllde det obegripligt nog 50.

helskärm Viagra Boys släpper snart album och drar iväg på lång turné i Europa och USA. Nya singeln ”Troglodyte” är finfin uppvärmning.

Fem låtar: catchy postpunk och melodimelankoli

”TROGLODYTE”

Viagra Boys

De stockholmska postpunkhjältarna pumpar upp intresset för juni-albumet ”Cave world” ytterligare med ännu en omedelbart catchy knogmacka till singel. ”Troglodyte” gör upp med vetenskapsförnekande skrivbordskrigare och liknande low life, och bara det är ju värt en applåd.



”LITE ENSAMT”

Bergen

Ni hörde ”Hundåren”-avsnittet med Popsicle och påmindes om hur mycket ni saknar Fredrik Norbergs låtskrivande? Låt mig än en gång tjata om Bergen, Norbergs melankolimelodiska band med texter på svenska och Daniel ”Hurricane” Gilbert på vindlande gitarr.

helskärm Alice Boman har äntligen givit ut sin The War On Drugs-cover ”Red eyes” officiellt.

”RED EYES”

Alice Boman

När The War On Drugs spelade i Stockholm i mars hyllade Adam Granduciel Alice Bomans version av deras största hit ”Red eyes”. Covern spelades in redan för åtta år sedan på hennes mammas piano till en livesession för Sveriges Radio men har tidigare inte funnits officiellt utgiven. Nu finns den, och det tackar vi för.



”TIRED OF TAKING IT OUT ON YOU”

Wilco

Jeff Tweedy har inte direkt älskat att Wilco genom åren ofta beskrivits som ett countryband. Men på kommande dubbelalbumet ”Cruel country” väljer han i stället att omfamna det. Håller alla 21 låtarna samma klass som den här blir 27 maj en liten americanajulafton.



”SIDELINES”

Phoebe Bridgers

Nu tjatar jag igen men vad göra när i princip allt som Phoebe Bridgers fabricerar i en studio är bättre än det mesta? Första nya låten sedan albumet ”Punisher” hörs i Hulu/BBC-serien ”Conversations with friends” som har premiär på söndag.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik