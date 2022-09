Weeping Willows söker efter ljus och hopp

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Starka känslor präglar Weeping Willows trettonde album.

ALBUM Inte Weeping Willows starkaste verk. Men resan från förtvivlan till framtidstro är onekligen rörande.



Weeping Willows

The dreams we weave

Razzia/Sony

helskärm

POP Magnus Carlson har sällan sjungit med lika mycket inlevelse. Då pratar vi ändå om sångaren som tömmer flera ton känslor varje gång han står vid mikrofonen.

Men hans ojämförliga röst har aldrig präglats av lika mycket uppgivenhet. Ofta försöker han trösta sig genom att fokusera på det ljusa i världen: kvittrande fåglar, kärlek och musik.

Det är det han sjunger om i inledande ”What a world this could be”. I ”Ready to dream” är han redo att blicka framåt efter att kärleken lämnat honom och i ”Summer waits for me” väntar han ivrigt på att sommarsolen ska läka såren.

Det hoppfulla präglar hälften av texterna Weeping Willows trettonde album. Det är som att Carlson måste plantera nya drömmar för att överhuvudtaget klara av sorgen i resten av låtarna. Något som både albumtiteln och omslaget, med handen i den blöta jorden, fint representerar.

På samma sätt varvar också musiken hopp och förtvivlan. I mörka ”Lost in sorrow” trappas ljudbilden upp försiktigt och successivt, från gitarr, piano och trummor till stråkar och trumpeter.

I bluegrass-influerade ”Forever blue” sjunger Carlson smärtande rader som ”Heaven is calling/There’s no turning back/I’ll be a memory, a name on a grave/Just a name on a grave” till stora gitarrer och en vemodig mandolinslinga.

Andra låtar hade lika gärna kunnat hamna på något av bandets julalbum.

Weeping Willows bästa skivor, som dystopiska ”After us” eller den 25 år gamla debuten ”Broken promise land”, följer samma stil och känslor från början till slut. De stora hoppen på ”The dreams we weave” gör därför att musiken känns något spretig.

Samtidigt är Carlsons resa från förtvivlan till framtidstro en rörande historia.

Så även om ”The dreams we weave” inte hör till bandets starkaste verk rymmer musiken en hoppfullhet som onekligen behövs just nu.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram och Twitter för full koll på allt inom musik