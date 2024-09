The Hives får allt annat att blekna

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm The Hives, med Howlin’ Pelle Almqvist i frontlinjen, går segrande ur tredje dagen av Sweden Rock.

SWEDEN ROCK Nestor och Heavy Load serverar nostalgi i stora lass och Evanescence sprider en behaglig stämning över publikhavet.

Men The Hives överträffar allt.

På festivalens tredje dag spelar Fagerstabandet som om jorden kommer att gå under när som helst.

NORJE. Folkfesten fortsätter på det enorma festivalområdet.

På tredje dagen av Sweden Rock bjuds publiken bland annat på ett överraskningsgig av D-A-D, som river av ett kort men kraftfullt set i wrestlingsringen framför Pistonhead Stage. Det danska rockbandet har i dagarna ryktats om att hänga på området som en eventuell ersättare till Bruce Dickinson, som tvingades ställa in en spelning i början av veckan på grund av en envis influensa.

Carcass dukar senare fram ett lika stabilt som smaskigt smörgåsbord av dödsmetall och diverse gore. Efteråt hänger britterna kvar vid scenkanten för signera fansens västar och jackor. Det är vansinnigt sött.

expand-left helskärm Ann-Sofie Hoyles i rockbandet Spiders från Göteborg gör en inlevelsefull insats på Blåkläder Stage.

Spanar in E-Type

Mysfaktorn är också hög under Heavy Load, som förra året gjorde en storstilad comeback med ”Riders of the ancient storm”. Jag sitter med en cappucino i det snustorra gräset medan de svenska heavy metal-ikonerna sprider värme över det solkyssta festivalfältet, både bildligt och bokstavligt talat. För bröderna Wahlquist är beväpnade med både oemotståndlig charm och pyroteknik.

Evanescences Amy Lee sjunger som en ljuv dröm på Festival Stage samtidigt som Martin ”E-Type” Erikson uppträder med Dampf några hundra meter bort. Området framför scenen är fyllt bredden, och längden, med besökare som är nyfikna på eurodance-artistens relativt nya metalprojekt.

expand-left helskärm Nestors sångare Tobias Gustavsson lindar den stora festivalpubliken runt sitt lillfinger.

Sveriges bästa liveband

Det mesta känns dock som uppvärmning inför The Hives, som under fredagskvällen gör sin premiärspelning på Sweden Rock.

Och vilken debut sen.

Fagerstabandet brakar på en gång loss med ”Bogus operandi” från senaste plattan ”The death of Randy Fitzsimmons” och lever omedelbart upp till sitt rykte som ett av Sveriges bästa liveband.

”Main offender” hade kunnat vara skriven förra året; passionen känns purfärsk. ”Walk idiot walk” är en annan idiotsäker banger som framförs med en intensitet man vanligtvis förknippar med hungriga band i början av karriären.

Men så har The Hives aldrig lämnat ungdomens lekfulla garagedagar. Det är deras stora styrka och tillgång.

expand-left helskärm Om Howlin’ Pelle Almqvist är en av rockens starkaste frontpersoner? Ingen tvekan om saken.

Bockar av listan

Howlin’ Pelle Almqvist, en för övrigt fenomenal frontman, är överlycklig över att äntligen uppträda på festivalen. Sångaren kan inte sluta le, skratta eller skämta med publiken.

– Vi har längtat efter er så länge vi kan minnas, säger han andäktigt en bit in i spelningen. Vi har spelat överallt, men Sweden Rock har varit en vit fläck på kartan. Nu kan vi äntligen sätta ett kryss där.

Det märks att bandet, och då framför allt Pelle, inte vill kliva av scenen när finalnumret ”Tick tick boom” slutligen klingar av.

– Vi ses igen nästa år! Då spelar vi sist och får dubbelt så mycket betalt, blir bland det sista sångaren säger till den uppspelta publiken.

Lovar ni?