En djupare och mindre direkt Seinabo Sey

Foto: Märta Thisner Seinabo Sey sjunger om hjärtefrågor i sina nya låtar.

MUSIK 16 mars 2018 08:58

SINGEL Första nya musiken från Seinabo Sey på nästan tre år skickar ut en signal om ett djupare, mörkare och kanske lite mindre direkt sound.

POP/SOUL Med tanke på det exceptionella genombrott som Seinabo Sey fick, i form av sensationella debutsingeln ”Younger”, den lika starka ”Hard time” och det genuint gedigna albumet ”Pretend”, finns det en del att leva upp till när 27-åringen nu släpper ny musik för första gången på nästan tre år.

Särskilt som tiotalets mest intagande nya svenska soulröst har gjort något så oväntat djärvt som att boka Globen i Stockholm den 5 oktober.

Den sortens gester signalerar onekligen ”det kommer mera”.

Samtidigt erkänner Sey i en ny pressrelease att alla framgångar och det faktum att hon för första gången någonsin befann sig i den märkliga fasen ”mellan album” resulterade i en period av skrivkramp, att det inte var alldeles lätt att se hur hon skulle gå vidare.

Men hon kom fram till att det enda rätta var att göra musik där hon var så sann som möjligt mot sig själv och sjunga om sånt hon verkligen brinner för, som identitet och feminism. ”I owe you nothing”, första låten på den här singeln med dubbla a-sidor, handlar om att hon inte är skyldig nån nåt bara för att hon råkar vara den hon är.

Med sin och trogne producenten Magnus Lidehälls patenterade känsla för läckert ekonomiska arrangemang låter hon en djupt mullrande basgroove och inte mycket mer bära låten framåt. Och mässar peppande: ”These aren’t tears, this is the ocean/These aren’t fears, this is devotion”.

Möjligen är förstasingeln från det projekt som under året lär komma att utmynna i både en ep och ett album främst tänkt att skicka en signal om en ny riktning, och ”I owe you nothing” känns tveklöst lite djupare och mörkare.

Och jag kan verkligen gilla greppet men där det stora med singlarna från förra albumet var hur de lyckades vara både klassiskt märgiga soulrötter och väldigt mycket nutida pop har den här låten lite svårare att fästa på samma självklara sätt.

Balladen ”Remember” är lika minimalistisk, nästan bara byggd på några orgelackord och gospelkörer, och med unge brittiske r’n’b-sångaren Jacob Banks som begåvat vald duettpartner.

Texten handlar om att göra avtryck, på flera plan, och låten lyckas verkligen göra just det. ”Remember” dallrar av Seys allra mest omhändertagande gospelnerv och jag har inte alls svårt att föreställa mig den som ett mäktigt finalnummer i Globen i höst.



