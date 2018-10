Musik + FÖLJ

Svenska artisten släpper album om hustruns bortgång



1 av 2 | Foto: Johan Bergmark Lars Bygdén.

MUSIK 24 oktober 2018 07:13

Sångaren och gitarristen Lars Bygdén tar farväl av sin fru på kommande albumet ”Dark Companion”.

Hustrun Ulrika gick bort i november förra året efter en tids sjukdom.

– Jag tror att hon skulle ha varit glad över skivan, säger Lars Bygdén till Nöjesbladet.

Lars Bygdén, 45, är aktuell med sitt fjärde soloalbum ”Dark companion”, som släpps den 26 oktober. Skivan har vuxit fram under de senaste fyra åren och har – precis som titeln antyder – varit en mörk följeslagare.

– Det är ju ingen skiva man slår på innan partyt direkt, säger han med ett skratt.

– Jag har inte varit rädd för att göra den mörk. Tvärtom, jag vill att den ska vara mörk.

Hustrun Ulrika Jönsson diagnostiserades med livmoderhalscancer för tio år sedan. Hon opererades och bedömdes vara frisk. Paret fick sitt första barn. Men för drygt fyra år sedan, när de väntade sitt andra barn, började Ulrika må dåligt. Det visade sig att cancern hade kommit tillbaka.

Den 11 november förra året somnade hon in.

– Arbetet med skivan blev som en terapi, eller kanske nästan ännu mer som en flykt. Den har förföljt mig genom hela den svåra tiden och fram till Ulrikas död. Jag vågade nog inte riktigt släppa iväg skivan förrän jag släppt iväg Ulrika, säger Lars Bygdén.

Redan under tisdagen släpptes ett första smakprov i form av singeln ”We’re not about to fall apart”. Mörka folkmusiktoner framförda av riksspelemannen Emma Ahlberg slingrar sig in i Bygdéns indie-singer-songwriter-genre.

”Läskigt att släppa ny musik”

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

– Det är otroligt positivt. Folk tycker det är starkt och tar in den. Det har inte varit helt lätt att välja, men jag valde den som första singel för jag är väldigt nöjd med stråkarna och att det är folkmusik som gifter sig med det jag håller på med, säger Lars Bygdén och fortsätter:

– Det är alltid läskigt att släppa ny musik. Den här skivan har jag gjort om så många gånger. Jag har till och med varit klar med den, men nästan fått ångest över att ge ut den. Det lät inte som jag ville. Nu har jag verkligen gjort allt, eller gått långt, för att den ska bli som jag ville ha den. Jag är väldigt stolt över den.

Vad tror du att Ulrika hade tyckt?

– Jag började spela in när hon fick det första beskedet. Hon har lyssnat mycket, men till slut tog sjukdomen över allt. Men jag vet att hon tyckte om det jag gjorde. Jag tror att hon skulle ha varit glad över skivan. Det skulle vara otroligt fint att få prata med henne och om hon hade sett allt som händer nu.

I höst och i vår ger han sig ut på vägarna med sitt band. Spelplatserna är intimare konsertlokaler i Sverige och Europa.

– Det känns jättekul. Först har vi två konserter med bandet. Det har jag sett framemot jättemycket och haft som ett slags mål. Det blir underbart, helt enkelt.

Spelar i Stockholm och Sundsvall

Därefter får tiden utvisa vad som händer.

– Om jag har lärt mig någonting av de här åren är det att jag... Jag har blivit tvungen att leva i nuet och blivit bättre på det. Jag tänker inte lika mycket på framtiden. Jag gör det här och så får vi se.

Lars Bygdén bildade countryrockgruppen The Thousand Dollar Playboys 1996. Gruppen gav ut två album innan splittringen 2002.

Bygdén fortsatte som soloartist ocg gav 2005 ut första soloalbumet ”Trading Happiness for Songs” med bland annat duetten ”This Road” med Ane Brun.

Han spelar i Stockholm den 28 november och uppväxtorten Sundsvall den 3 november.

LÄS OCKSÅ Margareta Svensson: ”Angelina Jolie räddade mitt liv”

LÄS OCKSÅ Wrestling-stjärnan avslöjar: Har haft cancer i elva år

24 oktober 2018 07:13