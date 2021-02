Daft Punk splittras efter 28 år

Legendariska franska popduon splittras.

Daft Punk lägger ner efter 28 år, skriver Pitchfork.

Den legendariska franska elektroniska duon Daft Punk splittras efter 28 år, rapporterar Pitchfork.

Nyheten om uppbrottet meddelade de i en åtta minuter lång videon ”Epilogue”. Deras pr-person Kathryn Frazier bekräftar även detta för Pitchfork men berättar inte av vilken anledning de valt att lägga ner.

Bildades i Paris 1993

Duon som består av Thomas Bangalter, 46, och Guy-Manuel de Homem-Christo, 47, bildades i Paris 1993. De släppte debutalbumet ”Homework” 1997 och de slog igenom stort med sin franskklingande elektroniska musik världen över.

De ligger bakom hits som ”Around the world”, ”Harder, better, faster, stronger”, ”One more time” och en av de senare ”Get lucky” tillsammans med Pharrell Williams från 2013.

Uppträdde i robothjälmar

Albumet ”Random Access Memory” från samma år sålde en miljon exemplar och för albumet vann Daft Punk tre Grammys. Albumet blev deras sista.

Duon är kända för att göra sina framträdanden mystiska iklädda robotdräkter med de ikoniska hjälmarna på huvudet.

