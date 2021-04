The Wallflowers ger ut nytt album

The Wallflowers ger ut ny musik för första gången på nio år. "Exit wounds" kommer i juli i år, och nästa år ska bandet ge sig ut på en stor turné i Nordamerika. Deras förra album, "Glad all over" kom 2012.

– Jag är samma skribent som jag alltid har varit – jag bara skrev under en tid då det kändes som att världen föll samman, säger Jakob Dylan – som är son till Bob Dylan – i ett uttalande, enligt Pitchfork.

Enligt Dylan ger det nya albumet uttryck både för ångest och hopp.

Bandets första och självbetitlade album kom 1992. Jakob Dylan har även släppt flera soloskivor.

