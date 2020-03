”De senaste två åren har allting varit stabilt”

Ålder: 40 (fyller 41 den 2 april).

Bor: Lägenhet på Södermalm i Stockholm, har även lägenhet Göteborg.

Familj: Pappa, mamma, bror, syster, flickvän och son.

Liv och karriär i korthet: Växte upp i Täby med en far som var skattejurist och en mor som var sekreterare. Upptäckte musik via Mötley Crüe-albumet ”Shout at the devil” 1983, började spela trummor inspirerad av både Kiss och Frank Zappa. Debuterade som låtskrivare i större sammanhang när han var med och skrev ”Follow me” till gruppen Antique 2001. Blev trummis i Teddybears 2004 och trummis i Robyns band året därpå. Var pianist och kapellmästare i tv-programmet ”Bingo royale” 2006-2007 men hade så mycket drogproblem under inspelningarna att han lade in sig på behandlingshem efteråt. Under perioden där skrev och producerade han stora delar av debutalbumet ”Kleerup”, med gästartister som Robyn, Lykke Li, Titiyo och Neneh Cherry. Robyn-låten ”With every heartbeat” blev etta på Englandslistan och i Sverige blev även Titiyo-låten ”Longing for lullabies” en hit. Albumet belönades med tre grammisar 2009. Startade rockbandet Me And My Army som släppte albumet ”Thank God for sending demons” 2011, skrev musiken till jubileumsuppsättningen av Harry Martinssons ”Aniara” 2012, samarbetade med artister som Loreen och Susanne Sundfør och gjorde remixer till bland andra Duran Duran, Chris Cornell, Lady Gaga, Moby, Roxette och Cardigans. Fick 2009 sonen Ace Vincent (döpt efter två Kiss-gitarrister) och var 2011-2017 gift med Sahara Widoff. Är sedan i fjol tillsammans med fotomodellen Erika Johnson.

Aktuell med: Nya albumet ”2”, som recenseras här. Konserter i Malmö 13/3, Göteborg 14/3, Stockholm 21/3 och Saltsjö-Boo 16/4. Spelar även trummor i nya powerpopbandet KKBB med Stevie Klasson (Johnny Thunders med flera), Stefan Björk (Wilmer X) och Anders ”Boba Fett” Lindström (The Hellacopters med flera).