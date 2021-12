Spellista: De 99 tuffaste låtarna från november 2021

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Confess spelar metal som är subversiv på riktigt.

SPELLISTA. Många påstår att de är redo att göra allt för sin musik.

För exiliranierna i Confess är detta inget tomt prat, utan de fängslades och dömdes till mångåriga fängelsestraff och piskning bara för de stod upp för vad de tror på.

Du hör dem på spellistan här nedan. Tillsammans med 98 andra godbitar från november.

Tänk dig att du levde i ett samhälle där musiken du spelar inte bara är något som allmänheten fnyser åt, utan även att statsmakten använder alla sina förtryckarmedel för att få dig att hålla dig på mattan. Att du riskerar gripande, isoleringscell, fängelsestraff och så kanske lite tortyr som lite grädde på moset – bara för att du spelar metal. Där den lilla scen som trots allt är så underground att den närmar sig planetens yttre kärna, sisådär 300 mil från jordskorpan. Där naturliga mötesplatser för likasinnade, genreskivaffärer och annat som vi tar som givna tecken på civilisation enbart existerar på en strikt hysch hysch-basis.

Vad skulle du göra? Skulle du stå upp mot dessa, till synes oöverstigliga, hinder? Eller skulle du vika in hovarna, kapitulera, lägga ner och i stället följa den massa som regimen anses moraliskt lämplig?

För Nikan ”Siyanor [-13]” Khoshravi (sång och gitarr) och hans vän och bandkamrat Arash ”Chemical” Ilkhani (samplingar) var det ovannämnda egentligen aldrig något att överväga. Födda och uppvuxna i Teheran under det tidiga 1990-talet var tillvaron i den islamiska republiken helt olik något en västerländsk metallskalle kan förhålla sig till. Förvisso finns det en scen i landet som tolereras så länge den håller sig långt borta från allmänhetens ögon, Khoshravi har i flera intervjuer nämnt tekniska dödsmetallgänget Qutin som en stor influens efter att egna bandet Confess bildats 2010, men spridandet av de aktiva bandets verksamhet och kontaktknytande med likasinnande kan liknas med en avancerad version av viskningsleken.

Men Khoshravi hade en tanke och en vision med sitt band. Peppad av ovannämnda förebilder och dess enda officiella utgåva, 2010 års cd-r ”Rationalism”, satte han upp en plan och en agenda för Confess. Bandet skulle inte bara spela hemliga klubbar och existera nånstans långt under radarn; ambitionerna var större än. Således albumdebuterade ensemblen bara två år efter bildandet med ”The beginning of dominion”, men när det var dags för release av uppföljaren ”In pursuit of dreams” 2015 träffade skiten fläkten. Med besked.

Bara två veckor efter att nämnda album släppts knackade tio medlemmar från det iranska revolutionsgardet på dörren och grep Khoshravi och Ilkhani, anklagade för blasfemi och antistatlig propagandaverksamhet med hot om långa fängelsestraff hängande över sina huvuden. (Frontmannen tror att de publika formerna duon greps under var ett sätt för regimen att statuera exempel, att höja ett varningens finger mot eventuella efterföljare.) Och även om musikerna säger att de behandlades korrekt i fängelset, förutom den psykologiska stress som isolering innebär, föddes en plan i Khoshravis huvud.

Han var tvungen att lämna Iran, kosta vad det kosta ville.

Fri mot borgen i väntan på rättegång påbörjade han den farliga flykten mot frihet via den illegala gränspassagen mot Turkiet och vidare mot friheten i Europa. Han lyckades ta sig ända till Norge där han ansökte om politisk asyl. Bandkamraten Ilkhani skulle senare göra honom sällskap och i januari 2017 gick deras ansökningar igenom. (Som ett appendix till denna historia kan nämnas att revoultionsdomstolen i juli 2019 dömde de båda musikerna, i deras utevaro till 14,5 års fängelse vardera. Khoshravi skulle även straffas med 74 piskrapp för sina ”brott”.)

Väl i säkerhet i Norge har exiliranierna återigen skakat liv i Confess med lokala musiker från Troms og Finnmark fylke i den nordligaste delen av landet. Redan för två år sedan kom singeln ”Army of pigs” och planer på en fullängdares snara ankomst väcktes. Men så hände det något under 2020 som ni kanske har hört talas om och gruppens andra album ”Revenge at all costs” tvingades skjutas på framtiden.

Januari nästa år är det slutligen dags för release för album nummer tre, och världen får då bekanta sig med metal som är subversiv på riktigt. Och som är ett sturskt fuck you i ansiktet på den förtryckande regim som tvingade två unga musiker att lämna sitt hemland och söka friheten ovanför norra polcirkeln.

Men Confess senaste singel ”Ransom note” är bara ett av 99 inslag på årets sista konventionella månadslista. För här spänner bredden i övrigt ut sig i sedvanlig XXL-storlek och ger dig alltifrån comebackprog från Porcupine Tree till HP Lovecraft-dyrkande all star-death metal från The Lurking Fear. En ny singel från Slipknot? Jajamensan. Debutlåten från gravt In Flames-besläktade The Halo Effect? Japp! Geriatrikrock från Scorpions och Saxon? Det vet du. Övriga godbitar från Khemmis, In Mourning, Exodus, Code Orange och Venom Prison? Skicka havremjölken, kaffet är upphällt.

November i Sverige må vara en usel defektmånad, men november i musikvärlden är desto hetare. Bara att dra på lurarna eller streaminghögtalaren och hänga med.

Som alltid – spela högt eller låt bli.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 07 december 2021 kl. 22.07

LÄS VIDARE