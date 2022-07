Mejla Håkan Steen

LISTAN: Joni Mitchells comeback är en av årets stora musikhändelser

Håkan Steen väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan drabbas Håkan Steen av en oväntad comeback och faller för en överraskande singel.

helskärm Joni Mitchell gjorde en triumfartad comeback på Newport Folk Festival i söndags.

1. Mäktig revansch för Joni Mitchell

2015 drabbades Joni Mitchell av ett pulsåderbråck i hjärnan som nästan tog hennes liv. Hon fick minnesproblem och svårt att röra sig. Få trodde att vi skulle få se henne på en scen igen.

Men i söndags hände det, oannonserat, på Rhode Islands klassiska Newport Folk Festival.

De senaste åren har artistvänner samlats i Mitchells hem för så kallade ”Joni jams”. När vännen Brandi Carlile under en av dessa kvällar hörde henne sjunga fick hon idén om ett ”Joni jam” inför publik.

Så med hjälp av bland andra Marcus Mumford, Wynonna Judd och Lucius såg Carlile till att den 78-åriga sångerskan placerades i en lämpligt tronliknande fåtölj på Newport-scenen för en kväll av Mitchell-klassiker.

Mycket finns på Youtube och det känns som en av årets musikhändelser.

Folkpoplegendaren låter tveklöst lite skör men när de yngre kollegorna hjälper henne genom ”Big yellow taxi” eller ”Both sides now” är det en drabbande bild av vilken kollektiv kraft musik kan vara.

När hon solo med elgitarr visar att hon har lärt sig spela ”Just like this train” på nytt är det en mäktig revansch.

Och när hon sjunger ”I would still be on my feet” i ”A case of you” är inte ett öga torrt, varken på scenen, i publiken eller framför min dator.

helskärm Billie Eilish är allt annat än färglös på nya ep:n.

2. Nu-känsla med Billie Eilish

Ny musik med Billie Eilish är alltid en händelse och så även tvåspårs-ep:n ”Guitar songs” som kom från ingenstans förra fredagen. Inte bara består den av två fina, avskalade akustiska ballader. Starkaste spåret ”TV” utnyttjar dessutom föredömligt den digitala tidens snabbhet. Den sorgsna texten får extra laddning när Eilish sjunger om både Depp/Heard-rättegången och ”Roe mot Wade”-domen. Och publiken som hjälper henne med raden ”maybe I'm the problem” på slutet spelades in i Manchester tidigare i somras.

helskärm Blues kräver sitt hår.

3. Folkfest med Jack White

”Ask yourself if you are happy, and then you cease to be/that’s a tip from you to me”. Jack White öppnar nya albumet ”Entering heaven alive” med en tung skopa livsfilosofi. Men i övrigt är albumet en betydligt mer lättuggad historia än den emellanåt ganska svårgenomträngliga distbomben ”Fear of the dawn” från i våras. I de här folkiga, bluesiga och huvudsakligen akustiska låtarna låter det som att White roar sig kungligt i studion. Han får väldigt gärna ta ut dem på turné.

helskärm Sator spelar underhållande finsmakarcovers på nya albumet ”Return of the Barbie-Q-Killers”.

4. All killers, no fillers

På 80- och 90-talen, när Sator var husband på Hultsfredsfestivalen, gjorde de ibland även gig under pseudonymer som Baby Demons och Lardbyrds där de spelade obskyra punk- och powerpoplåtar. 1994, på sin kommersiella topp, fick Borlänge-orkestern rentav lov av det stora skivbolaget att göra ett helt coveralbum, ”Barbie-Q-Killers”. I dag kommer uppföljaren, logiskt döpt till ”Return of the Barbie-Q-Killers”, där 24 förbisedda spår av bland andra Redd Kross, Devo, Pointed Sticks, The Undertones, Långvård och The Go-Go’s får en välförtjänt plats i solen. Då längsta låten är 3.25 och den kortaste 48 sekunder blir det kul hela vägen. Sator älskar den här musiken så passionerat att de fortfarande låter som snäsiga 20-åringar.

helskärm Obama: nere med Wet Leg.

5. Obama har koll

Någon hjälper honom måhända att kredda till den men Barack Obamas sommarspellista är alltid en befriande liten oas av god smak. Årets lista dök upp i veckan och jajamen, Wet Leg-hypen har nått ända till USA:s forne president. ”Angelica” finns med bland de 44 låtarna. I övrigt väljer Obama väntade namn som Beyoncé, Harry Styles och Rosalía, varvar med klassiker av Dr John och The Spinners och överraskar med unga nigerianska r’n’b-sångerskan Tems. Störst skräll är kanske avdammningen av Fatboy Slims ”Praise you”. Har Obama sniffat sig till en stundande big beat-revival?

helskärm Nikki Lane släpper nya albumet ”Denim & diamonds” i september.

Fem låtar: från Nashville till Oslo



”FÖR SENT FÖR EDELWEISS”

The Tallest Man On Earth

Samtida svenska artistkollegor tolkar sällan varandra men Kristian Mattsson älskar Håkan Hellströms moderna klassiker så mycket att han har haft den som intromusik på sina konserter i tolv år. Nu ger han ut sin egen, fint folkplockande version.



”BLACK WIDOW”

Nikki Lane

Nikki Lane var för några år sedan med och frontade det ”nya” Nashville, där country möter rock på ett coolt sätt och listplaceringar inte är allt. Hon håller sannerligen stilen på den nya singeln. Ett Josh Homme-producerat album kommer 23 september.

”FIND LOVE”

Matt Kivel & Bonnie ”Prince” Billy

Det krävdes uppenbarligen en Will Oldham-duett för att jag skulle upptäcka den Austin-baserade singer-songwritern Matt Kivel. Inte en dag för tidigt. Kivel har sex album i ryggen och gillar ni till exempel Fleet Foxes är det fullt möjligt att han är er man.



”HORSES”

Maggie Rogers

Ni kan storyn om hur Maggie Rogers spelade sin låt ”Alaska” för Pharrell Williams när han föreläste på hennes skola och hur den blev viral hit som ledde till hyllad albumdebut. Pandemin satte stopp för uppföljaren men i dag är ”Surrender” här.



”I’M IN”

A-ha

Det sägs ibland lite elakt att A-ha numera kommer samman när de behöver dra in stålar men den här sortens majestätiska ballader går givetvis inte att kalkylera fram. ”I’m in” är en sång om tro och tillit och hör till det mest gripande som Oslo-trion har spelat in.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



