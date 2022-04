Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Dave Grohls kärleksbrev till metal

Sofia Bergström väljer fem heta saker i musikvärlden

Den här veckan taggar Sofia Bergström inför ett kommande släpp och tipsar om ett Dave Grohl-projekt som hamnade i skuggan efter Taylor Hawkins död.

helskärm Taylor Hawkins, Dave Grohl och Chris Shiflett i filmen ”Studio 666”.

1. Dave Grohls kärleksbrev till metal

Under arbetet med skräckkomedin ”Studio 666” skrev Dave Grohl musik till det påhittade metalbandet Dream Widow. Foo Fighters fryntlige frontman blev så inspirerad att han fortsatte med musiken även efter att filmen var klar, och den 25 mars presenterade han en Dream Widow-ep för omvärlden. Det åtta låtar långa kärleksbrevet till extrem metal fick genast ett fint mottagande bland både fans och musikkritiker.

Senare samma dag hittades Foo Fighters trummis Taylor Hawkins död på sitt hotellrum i Bogotá, Colombia. Dream Widow-skivan hamnade följaktligen i skuggan av vännens plötsliga död.

För den som orkar ta till sig Grohls senaste drömprojekt väntar en färgsprakande fest för öronen där multimusikern leker initierat med genrer som grindcore, thrash och dödsmetall.

Men ep:n är inte bara en härlig hyllning till musiken som Grohl alltid har burit med sig utan framför allt en genuint bra metalskiva.

helskärm Den 1 april publicerade Ghost en skämtsam mockumentär på sin Youtube-kanal.

2. Metallmockumentär

Förra fredagen, den 1 april, publicerades ett 28 minuter långt videoklipp med den kryptiska titeln ”Metal myths: Ghost Pt. 2” på Ghosts Youtube-kanal. Det visade sig vara en mockumentär där en programledare och flera experter gräver i mytbildningen kring rockbandet, och vädrar konspirationsteorier om allt ifrån Kiss till Scooby Doo.

Med humor och stor självdistans har Tobias Forges crew gjort ett slags modern ”Spinal Tap”.

I början av klippet varnas känsliga tittare för att innehållet kan vara ”too metal”. Redan där var jag fast.

helskärm Gästinhoppen duggar tätt på Ozzy Osbournes kommande soloplatta.

3. Stjärnspäckat

Ozzy Osbournes kommande album är nästan färdigt. I ett nytt avsnitt av podcasten ”Talk is Jericho” berättade Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), som också medverkade på förra Ozzy-plattan ”Ordinary man”, att skivan just nu mastras.

Sedan tidigare är det känt att Ozzys trettonde soloalbum kommer att gästas av bland andra Jeff Beck, Eric Clapton och Tony Iommi. Kända namn är förstås ingen garanti för att något kommer att bli bra, men nog kittlar det till av att tänka på att det blir första gången som Iommi och Osbourne samarbetar sedan Black Sabbath.

helskärm Philadelphia-gastarna Devil Master är aktuella med nytt album.

4. Djävulskt bra

Få debuter har skakat om mig lika hårt som amerikanska Devil Masters ”Satan spits on children of light”, som för drygt tre år sedan dundrade in på metalscenen med sin punkpräglade black metal. Jag har dyrkat bandets djävulskt dansanta d-taktsmetal sedan dess.

Den 29 april kommer uppföljaren ”Ecstasies of never ending night”, som för mig är månadens mest efterlängtade albumsläpp. Singlarna ”The vigour of evil” och ”Acid black mass” får mitt hjärta att dunka så hårt att bröstkorgen nästan slits itu.

helskärm Nu metal-projektet Cinnamon Babe drivs av Stormi Maya.

5. Tuff uppstickare

Cinnamon Babe är här för att blåsa nytt liv i nu metal-genren. På den lovande debutsingeln ”Pure O”, som handlar om påträngande tvångstankar, hämtar den amerikanska sångerskan och modellen Stormi Maya inspiration från idoler som Linkin Park och Rage Against The Machine.

I en uppfriskande rak intervju med webbtidningen Metalsucks berättar Maya om utanförskapet som hon, i egenskap av svart kvinna, upplever i metalkretsar.

– Jag har alltid känt mig som ett weirdo. Det var därför jag drogs till genren till att börja med. (. . .) Men nu är jag en outsider i något som är menat för outsiders.

helskärm Blues Pills Elin Larsson och Spiders Ann-Sofie Hoyles har släppt gemensamma singeln ”Moonage daydream”.

Fem låtar: ursinnig metal och underbar rock



”TÁMADT SZÉL”

Perihelion

Ungerska kvartetten Perihelion rör sig fritt och obehindrat genom ett ljuvligt ljudlandskap av progressiv rock, post-metal och grunge. Gyula Vasváris sång på modersmålet är inte bara själfull, utan också sprängfylld av svärta. Lyssna även på albumet ”Agg” från 2019.



”DIGERLIDEN”

Besvärjelsen

Besvärjelsen från Dalarna är en av de starkast lysande stjärnorna på den hårda svenska rockscenen just nu. Lea Amling Alazam gör en skimrande sånginsats över distade gitarrer och melodier som har marinerats i melankoli. 27 maj släpps gruppens andra fullängdsalbum ”Atlas”.



”MOONAGE DAYDREAM”

Blues Pills & Spiders

När två av Sveriges mest talangfulla rockband går samman i en David Bowie-cover kan det förstås inte bli annat än succé. Det magiska mötet mellan sångerskorna Elin Larsson (Blues Pills) och Ann-Sofie Hoyles (Spiders) känns på något sätt förutbestämt. Gåshud från första till sista sekund.



”TIRSA VASSALS"

Gloson

Kvartetten från Halmstad verkar i ungefär samma musikaliska sfär som Cult of Luna, men har helt klart sitt eget sound. Glosons andra album ”The rift” är en ursinnig uppvisning i skoningslös sludge.



”YOUR MIGHTY HAS FALLEN”

Kvaen

2020 slog Kvaen ned som en blixt från klar himmel. Debutskivan ”The funeral pyre” sällade sig snabbt till de bästa skivorna det året. Även på uppföljaren ”The great below”, som släpptes häromveckan, härjar upphovsmannen Jacob Björnfot i ett grymt gränsland mellan melodisk dödsmetall och black metal.



