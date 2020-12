Smashing Pumpkins är skuggan av ett band

BÄSTA SPÅR: Öppnande singeln ”The colour of love” har åtminstone en refräng. Den brittiska stavningen ”colour” är talande för musikens anglofila drag.

VISSTE DU ATT… om man bortser från ”Shiny and oh so bright vol.1” är ”Cyr” det första albumet med originalmedlemmarna Corgan, James Iha och Jimmy Chamberlin sedan 1995.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Mellon Collie and the infinite sadness” med låtar som ”Tonight, tonight” och ”Bullet with butterfly wings”, men även den mer nedtonade uppföljaren ”Adore”.