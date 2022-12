Mejla Per Magnusson

LISTAN: Den enda konserten jag behöver 2023

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan drömmer Per Magnusson om Blur i London, ser syrener i slasket och minns Gal Costa.

helskärm Damon Albarn med Gorillaz på Skansen i augusti. I sommar återförenar han sitt Blur igen.

1. Den enda konserten jag behöver 2023

1999 såg jag Blur framföra sina singlar i kronologisk ordning på Wembley Arena i London. Bandet var på upphällningen. Damon Albarn slickade såren efter separationen från Justine Frischmann och skulle snart debutera med Gorillaz. Graham Coxon var i begynnelsen av ett alkoholmissbruk. Alex James tänkte nog redan på ost. Men det var som att summan av delarna blev till en sista kreativ urladdning, ett bokslut över bandets nittiotal. Det är fortfarande den bästa konsert jag någonsin sett.

När jag hade ynnesten att intervjua Albarn förra hösten frågade jag om han mindes kvällen. ”Of course I remember it”, svarade han, och försvann sedan i en utläggning om de esoteriska aspekterna av en spelning. Han flaggade emellertid för att han var sugen på en återförening.

Nu är det dags – för första gången på åtta år. 8 och 9 juli spelar Blur på Wembley igen, fast på den ännu större fotbollsstadion. I går blev det dessutom klart att bandet återvänder till Way Out West i sommar, där de spelar för andra gången. Kvartetten spelar även på Roskilde – men det är i London man allra helst vill vara med Blur.

helskärm Anna Järvinen släpper sitt nya album ”Lila” i dag.

2. Syrener i slasket

Ack, när ens favoritartister gör precis som man vill. Anna Järvinen strör syrener i slasket med nya albumet ”Lila” som släpps i dag. Texterna är baserade på prosadebuten ”Dröm natten till idag” från 2021. Simultant släpps ”Lilla”, en finsk version av albumet. En lite mer elektronisk botten märks i musiken. Annars är allt som det ska i Järvinens förlorade värld. Det är i skarven mellan maj och juni och allt är lila som syren. Du dricker lemonad i brisen och följer hur molnen grupperar.

helskärm SZA väntas släppa sitt haussade andra album i december.

3. Årets r’n’b-album?

I den ständiga längtan efter nya album från Frank Ocean och Rihanna har SZA seglat upp som ensamt hopp om en r’n’b som ska flytta världen framåt. Nu verkar det till slut vara dags för uppföljaren till fem år gamla debuten ”Ctrl”. För en månad sedan kom svävande singeln ”Shirt”. I videon syns texten ”December” på en bils nummerplåt. Över eftertexterna spelas ännu en ny låt; den akustiska, självutlämnande ”Blind”. I november bekräftade Billboard att andra albumet heter ”S O S” och väntas i december.

helskärm Gänget bakom nya ep:n ”Stress!” som ges ut av Hjärnfonden.

4. Musik som medicin

Hjärnfonden har släppt en ep som heter ”Stress!”, där sex artister tolkar berättelser från människor med erfarenhet av stressrelaterad psykisk ohälsa. Alla låtarna är tjusigt producerade av Nisj, Umåes egen Metro Boomin. Broder John, Mona Masrour, Modo Banja, L1NA och Hanna Järver gör strålande insatser. Allra bäst är ”Nästa dag” av Sara Nazari. Ett poetiskt stycke där orden om att krama sig själv och sova en extra stund dansar över ett dovt beat. Innerligt, läkande och modernt – musik som medicin.

helskärm Gal Costa, 2008.

5. Fjäderlätt artist ur tiden

I vår skulle Gal Costa ha spelat på Nalen i Stockholm men 9 november gick den brasilianska sångerskan bort. Costa var tillsammans med artister som Gilberto Gil och Caetano Veloso en viktig röst i det sena 60-talets Tropicália-rörelse. Förutom hennes mest hyllade verk – ”Gal Costa” från 1969, där hon stod i full psykedelisk blom – är debuten ”Domingo” något av den finaste brasilianska musik som går att finna. Ett litet lugn före stormen, en fjäderlätt vacker höjdpunkt som åldrats med bravur.

helskärm Romy, en tredjedel av The XX, släpper sin starkaste solostund hittills.

5 x låtar: empatisk eurodisco och nervig r’n’b

”STRONG”

Romy feat. Fred Again

Empatisk popmusik är allt jag behöver i mörkret. Känslan av att någon håller en i handen. ”You carry so much on your own/If you need someone to lean on” mässar Romy från The XX över ett euforiskt eurobeat som minner om Saint Etiennes ljuva Leicester Square-disco.



”DVD”

Mount Kimbie feat. Choker & Dom Maker

Nervig och nyskapande r’n’b med falsettsång som inte låter som någonting du någonsin hört förut. Den brittiska duon Mount Kimbie med gäster förpackar dessutom allting i den trevliga och sanslöst moderna låtlängden två minuter och 16 sekunder.

helskärm Stormzy väljer gospel framför grime på nya albumet ”This is what I mean”.

”OCEAN”

Laraaji

Tålmodig, skimrande och meditativ musik som får problem att krympa och universum att expandera. Och ett strålande exempel på att cittra, chimes och efterklang kan vara precis lika viktiga instrument som gitarr, trummor och bas.



”NSERA”

Fatoumata Diawara feat. Damon Albarn

Som om Damon Albarn skulle nöja sig med att återförena Blur? Här producerar han lekfull och livsbejakande musik med Mali-sångerskan Fatoumata Diawara. Det är andra gången duon sammanstrålar – 2020 gjorde de Gorillaz-singeln ”Désolé” tillsammans.



”BAD BLOOD”

Stormzy

Ädelstenen från Stormzys nya tillbakalutade album ”This is what I mean”. Den här typen av separationssoul med gråten i halsen gör sig särskilt bra på brittisk accent. Resultatet blir lika rörande som Hugh Grants slokande mittbena i julkomedins regniga klimax.



