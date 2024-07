Bruce Dickinson: Jag ville bara vråla ”You motherfuckers!”

Namn: Paul Bruce Dickinson.

Född: I Workshop, Nottinghamshire, den 7 augusti 1958.

Bor: I London och Paris.

Familj: Frun Leana Dolci och tre barn från ett tidigare äktenskap.

Mest känd som: Sångare i heavy metal-bandet Iron Maiden.

Diskografi (soloalbum): ”Tattooed millionaire” (1990), ”Balls to Picasso” (1994), ”Skunkworks” (1996), ”Accident of birth” (1997), ”The chemical wedding” (1998), ”Tyranny of souls” (2005).

Aktuell: Med albumet ”The Mandrake Project” och en serieroman i 12 delar med samma namn. Albumet är producerat av Roy Ramirez, som även producerade Bruce Dickinsons tre senaste soloalbum, och släpps 1 mars 2024. Det första numret av serieromanen släpps 17 januari och fokuserar uteslutande på berättelsen om ”The Mandrake Project”, ett vetenskapligt projekt i jakt efter odödlighet under ledning av professor Lazarus. På skivan skymtas storyn i några låtar.

Kuriosa: Gifte sig med Leana Dolci i Paris för några veckor sedan.