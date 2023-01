Måneskin är bäst när de slänger rockklyschorna

helskärm Måneskin har blivit omåttligt populära sedan vinsten i Eurovision Song Contest 2021.

ALBUM Rockklyschorna blir alldeles för många när Måneskin gör Tiktok-vänlig rock på engelska.

Italienarna är betydligt mer intressanta när de låter känslorna flöda på modersmålet.



Måneskin

Rush

Epic/Sony





ROCK Det finns två sidor av Måneskin.

Den ena gör känslosam och välskriven rock på italienska. Ta bara fantastiska ”Coraline” som exempel. Balladen från fjolårets album ”Teatro d’ira – vol 1” är en förödande historia om depression där sångaren Damiano David når bristningsgränsen redan vid tvåminutersstrecket.

Sedan Eurovision-vinsten 2021 verkar italienarna annars bry sig mindre om att förmedla känslor och mer om att slå så stort och brett som möjligt. Det här resulterar ofta i ”Tiktok-rock”. Alltså lättsmälta popmelodier gjorda för att spridas och bli virala på sociala medier.

I Måneskins fall råkar låtarna vara utsmyckade med gitarrer.

På mestadels engelskspråkiga ”Rush” går bandet den mer olyckliga vägen.

I låt efter låt sjunger Damiano David om fest och sex till Victoria Di Angelis och Ethan Torchios samma snabba rytmer och Thomas Raggis övertydliga riff.

Arrangemangen återvinns om och om igen och Davids egentligen skickliga röst slösas bort på ytligt skrivna rader som ”I’m addicted to rock and roll, yeah” och ”I hate your face but I like your mom’s”.

Det är lätt att förstå vad Måneskin vill åt. Intervjuer och framträdanden präglas ofta av en cool men lättsam självsäkerhet som är svår att värja sig mot. Det gäller oavsett om de stampar runt på scenen i underkläder eller diskuterar gamla influenser som Black Sabbath och Led Zeppelin.

Men den nonchalanta attityden fungerar sällan lika bra i musiken. I stället är Måneskin som bäst när de väljer att satsa på mening och djup.

Här är den poetiska balladen ”Il dono della vita”, en av albumets få låtar på italienska, solklart överlägsen. Låten visar också att Måneskin inte behöver göra musik på engelska för att slå bredare i världen.

När Damiano David sjunger på modersmålet känns det så intimt och övertygande att han bryter alla språkbarriärer.



