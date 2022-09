LISTAN: Gör Taylor Swift en Sinatra?

Mejla Per Magnusson

Den här veckan ligger Per Magnusson vaken i väntan på Taylor Swifts kommande album, firar en fransk-amerikansk drömduett och dröjer sig kvar vid ekot av Ennio Morricone.

helskärm Taylor Swift på MTV Video Music Awards, där hon först avslöjade sitt nya album i ett tacktal.

”In the wee small hours of the morning…” tog Frank Sinatra sats 1955. Albumet ”In the wee small hours” utspelar sig på natten, när bara en tickande klocka och tvivlen håller dig sällskap. På omslaget porträtteras Sinatra på en tom gata i blått ljus. Det är ett av de första konceptalbumen. Jag har fortfarande inte hört mer perfekt musik för dygnets små timmar.

Men kanske är det dags nu. Taylor Swift presenterade nyligen sitt tionde album. ”Midnights” bygger på tretton sömnlösa nätter i hennes liv.

Tematiska skivor från våra största artister känns ofta krystade, som resultatet av reklambyråns samlade pannveck. Men det finns anledning att förvänta sig mer av samtidens mest personliga popstjärna. Omslaget, hennes kanske mest ikoniska hittills, är bara en liten fingervisning.

Särskilt intressant är var Taylor, rent musikaliskt, tar vägen nu. Varje gång hon släpper ett album ter sig möjligheterna nästan oändliga. Ändå befinner hon sig efter folksviten ”Folklore” och ”Evermore” mer än någonsin vid ett vägskäl. På sociala medier spekulerar swifties redan i om detta är en fortsättning på den mer renodlade popmusiken från albumet ”1989”. Den 21 oktober vet vi.

2. En fransk-amerikansk drömduett

Som croissanter och pannkakor till frukost är detta nästan för mycket. När Phoenix för första gången presenterar en gästsångare är det Vampire Weekends Ezra Koenig. På nya singeln ”Tonight” gör Versailles-kvartetten, med Koenigs hjälp, sin mest inspirerande popmusik på länge. Självklara stilpoäng för videon där Koenig läser Le Monde i Tokyo medan Phoenix hänger i en tom del av Louvren, där de även har spelat in sitt kommande album ”Alpha zulu”. Skivan släpps 4 november.

helskärm Filmmusikens störste – Ennio Morricone.

3. Ekot av Ennio

Nu är filmen om filmmusikens mästare här. Den omåttligt inflytelserike italienska kompositören Ennio Morricone är mest känd för musiken till Sergio Leones spaghettivästernfilmer. ”Ennio: the maestro” är gjord av italienska regissören Giuseppe Tornatore. Bruce Springsteen, Joan Baez och de andra hyllande rösterna får ursäkta – maestron själv är stjärnan här. Dokumentären bygger på en lång intervju med Morricone, filmad precis innan hans död 2020, med massor av arkivmaterial och scener ur filmerna han tonsatte.

helskärm Om vi vill köra ner en Rolls-Royce i poolen så gör vi det, okej?

4. Essensen av Oasis

Den 21 augusti är ett datum jag alltid kommer att förknippa med Oasis. Det var då de släppte ”Be here now” 1997. Få andra album har varit så haussade, åtminstone under min livstid. Nu firar skivan 25 år med obligatoriska jubileumsformat. På ”Be here now” tippar Oasis över krönet på karriären. Deras glaciärhöga självförtroende blev aldrig högre, gitarrerna aldrig fler, refrängerna aldrig längre. På så vis är ”Be here now” lika mycket början på slutet som essensen av Oasis.

helskärm Hösten 1965 spelade Vince Guaraldi Trio in ett av världens mest berömda jazzalbum.

5. En jazzens julafton

Världens bästa julskiva – någonsin – finns snart i återutgåva. På deluxevarianten av Vince Guaraldi Trios ”A Charlie Brown Christmas” får vi följa med i hur låtar utvecklas. Höra fantastiska tagningar krackelera när Guaraldi slinter på tangenterna. En inbunden bok av ”Snobben”-historikern Derrick Bang följer också med. Redan nu finns en tidigare osläppt version av ”Skating” att lyssna på. ”A Charlie Brown Christmas” är fortfarande ett av de mest sålda jazzalbumen genom tiderna, bredvid Miles Davis ”Kind of blue”.

helskärm Arctic Monkeys, ett väldigt brittiskt fenomen.

Fem låtar: croonerpop och svensk neosoul



”THERE’D BETTER BE A MIRROR BALL”

Arctic Monkeys

Alex Turner & Co på sitt allra mest Scott Walker-romantiska humör. Nya singeln för tankarna till sidoprojektet The Last Shadow Puppets debutalbum ”The age of the understatement”. Här åldras Arctic Monkeys med bravur.



”MINE”

Juni Bates

I somras tog Juni Bates studenten. Hennes första singel låter just så; allt är möjligt, men med en bitterljuv underton. Det bor en underbar naivitet i ansatsen att ta Solanges neosoul till Sverige. Jag håller med 18-åringen från Åkersberga om att den musiken är förbluffande underrepresenterad här.



”BEAUTIFUL LOVE – FREE FIRE”

Justin Bieber

För mig må Biebers stjärna ha falnat efter den monumentala ”Purpose” för sju år sedan. Ändå är det svårt att motstå när hans perfekta sopran studsar runt i ett kuddhav av afrobeatpop. Kalla det sentimentalitet. Skyll på ett blödigt hjärta. Det är bara popmusik.

helskärm Juni Bates från Åkersberga har släppt en bitterljuv första singel.

”FREAK LIKE ME” – SPOTIFY SINGLES

Chlöe

Vi träffade Chlöe Bailey så sent som i min junilista. 23-åringen från Mableton, Georgia är även känd som ena hälften av systerduon Chloe x Halle. Den här gången har hon spelat in en sensomrigt ledig cover på Adina Howards 90-talsklassiker ”Freak like me”.



”LIGHTS GLEAM LONELY”

Shira Small

Under uppväxten i Harlem härmade Shira Small Ray Charles och Ella Fitzgerald. Nyligen återutgivna albumet ”The line of time and the plane of now” spelades in 1974, som ett skolprojekt. Det blev hennes första och sista skiva. Lika bra, enligt sångerskan själv. ”Jag skulle ha förstört mig själv”, säger hon om potentiell stjärnstatus.



