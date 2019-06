Laleh smälter lätt in i sommaridyllen

1. Knock knock 2. Make me smile 3. Behåll ditt huvud 4. Welcome to the show 5. Vänta 6. En stund på jorden 7. It was all for the kids 8. Vårens första dag 9. Bjurö klubb 10. Colors 11. Wish I could stay 12. Live tomorrow 13. Aldrig bli som förr 14. Some die young 15. Tack förlåt 16. City of angels 17. Svenska 2 18. Goliat 19. Kristaller Extranummer: 20. Bara få va mig själv 21. Sand överallt



Här kan du se Laleh: Stockholm (Lollapalooza) 29/6, Varberg 12/7, Borgholm 13/7, Rättvik 17/7, Göteborg 19/7, Vadstena 20/7, Hudiksvall 26/7, Docksta 27/7, Huskvarna 2/8, Karlskrona 3/8, Skellefteå 17/8