Veckans spellista: en dos glädje och hopp

avNatasha Azarmi

Publicerad: 25 mars 2020 kl. 17.56

Foto: Lisalove Bäckman Natalie Carrion är en av de artister som flyttat sin konsert till nätet.

SPELLISTA Gamla och nya låtar som peppar och inger lite hopp i corona-krisen.

Och nej, John Lennons ”Imagine” är inte med.



”DANCE TO THIS”

Troye Sivan feat. Ariana Grande

”Don't need no place to go/Just put on the radio”. Två lysande popstjärnor visar hur man gör det bästa av situationen.



”IF I EVER FEEL BETTER”

Phoenix

Fransmännens 20 år gamla hit är inget mindre än tidlös.



”LET IT GO”

Natalie Carrion

På fredag gör umeåartisten Natalie Carrion en efterlängtad konsert på nätet. Tills dess får ni en fin påminnelse om att leva i nuet.



”IT'S NOT RIGHT BUT IT'S OKAY”

Whitney Houston

Titeln säger allt.



”HIT ME UP”

Omar Apollo feat. Dominic Fike & Kenny Beats

Glöm inte att ringa en närstående och kolla läget.



”PHYSICAL”

Dua Lipa

På fredag kommer popstjärnans andra album. Att döma från de redan släppta singlarna lär det vara fullt av behövlig och upplyftande 80-talspop.



”CAN'T FEEL MY FACE”

The Weeknd

Ett måste på alla corona-relaterade spellistor.



”YOU FEAR THE WRONG THING BABY”

The Radio Dept.

Bandet verkar inte kunna göra fel. Nya singeln är egentligen en hyllning till den yngre generationen men passar oerhört bra just nu.



”GOOD DREAMS”

The Hanged Man

Rebecka Rolfart och hennes supergrupp är tillbaka med nytt album. Höjdpunkten är drömsk, dramatisk och rysande bra.



”IT WON'T ALWAYS BE LIKE THIS”

Inhaler

Tröstande ord från det enda nya brittiska bandet du bör hålla koll på.



