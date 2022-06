Volbeat charmar skiten ur varenda kotte

1. The devil’s bleeding crown 2. Pelvis on fire 3. Temple of Ekur 4. Lola Montez 5. Ring of fire (cover) 6. Sad man’s tongue 7. Fallen 8. Evelyn 9. Last day under the sun 10. Wait a minute my girl 11. Black rose 12. Shotgun blues 13. Seal the deal 14. The devil rages on 15. A warrior’s call / I only wanna be with you 16. Becoming 17. Doc Holliday Extranummer: 18. The sacred stones 19. Die to live 20. For evigt 21. Still counting