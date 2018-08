Musik + FÖLJ

Sarah Klang sjunger sin egen speciella sång

Foto: ANDERS DEROS De varma applåder som Klang belönas med vittnar om början på en vacker vänskap.

MUSIK 9 augusti 2018 16:36

KONSERT Gör din egen musik, även om ingen annan sjunger med.

Sarah Klang gjorde som Mama Cass sa – det tog henne till ett fullt festivaltält i hemstaden.

Sarah Klang

Scen: Linné, Way Out West. Bäst: ”Strangers”. Sämst: Kanske att Klang och bandet vill lite väl mycket just i dag.



GÖTEBORG. ”You've gotta make your own kind of music/Sing your own special song/Make your own kind of music/Even if nobody else sings along”.

Mama Cass Elliots ”Make your own kind of music” är ett så fint manifest om att gå sin egen väg. Göteborgs Sarah Klang gjorde den värdigt i ”På spåret” och på vinterns debut ”Love in the milky way” gjorde hon exakt så – sin egen musik, sjöng sin speciella sång.

– Vi har spelar på så många korvmojar och random skit, säger hon i dag inför en stor festivalpublik.

Men redan förra sommaren gjorde hon – draperad i en mantel med texten ”Saddest girl in Sweden” – en omtalad konsert på Stay Out West.

Klang är hemtam även på den ännu större scenen. Den här eftermiddagen är hon klädd i sommarklänning och omgiven av en Weeping Willows-nostalgisk orkester. Man skulle lite slappt kunna kalla hennes musik för country, men en av hennes favoritartister är framtidsrapparen Yung Lean och musiken är precis lagom traditionell och genretrogen.

Klang glider sömlöst upp i falsett och tillbaka ner igen. I bland spricker stämman i korta skrik. Rösten håller egna små konserter i konserten som likt trumsolon möts av spontana applåder.

Bara just återförenade vänner rusiga över att ha tre dagars festival framför sig kan störa dessa euforiskt sorgsna ballader i dag. Men det välbekanta svänget och värmen i ”Strangers” rår ingenting på.