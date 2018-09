Skivrecensioner + FÖLJ

Snygg pop på Benjamin Ingrossos debut

Foto: KARL ANTON BJÖRKMAN Benjamin Ingrossos debutalbum kommer efter tolv år i musikbranschen.

MUSIK 28 september 2018 07:00

ALBUM Benjamin Ingrossos debutalbum har blandade stunder.

Men när det är som bäst visar 21-åringen hur modern pop bör låta.

+++

Benjamin Ingrosso

Identification

TEN



POP Låten ”Spotlights” är Benjamin Ingrossos hyllning till familjens villkorslösa stöd. Men det är också ett svar till alla som missförstått honom och trott att han är marionettdockan i en kändisfamilj.

Ärligt och uppgivet sjunger han ”But they don’t want to know about the days and the nights when the lights are low”.

Benjamin Ingrosso började i branschen som nioåring. Då spelade han i musikaler och kammade hem vinstplatsen i Lilla Melodifestivalen med sin egenskrivna ”Hej Sofia”.

Men trots att Ingrosso tillhör en av landets mest välkända familjer har han aldrig tagit sin musikkarriär för givet. Han har i stället hanterat den varsamt och väntat i hela tolv år med att släppa sitt debutalbum.

Tålamodet har gjort honom till en av landets starkaste popröster. Det blev hans välförtjänta vinst i årets melodifestival ett bevis på.

På debuten sjunger han ofta om att aldrig ge upp. I ovannämnda ”Spotlights” blickar han tillbaka på gamla skivbolagsmöten där ingen tog honom på allvar.

Han kommer att visa dem att de hade fel, sjunger han.

I ”No sleep” tänker han inte sluta ögonen förrän hans drömmar har gått i uppfyllelse och han får vakna upp på den amerikanska västkusten.

Men ”Identification” handlar också om kärleken. I ”I’ll be fine somehow” försöker artisten resa sig från en krossad relation.

”If this bed could talk” är en känslosam ballad där Ingrosso låtsas må bra när han egentligen går sönder. Han har aldrig låtit så sårbar.

Men Benjamin Ingrosso imponerar som mest när tempot stiger.

”Behave” är en avskalad poplåt med snygg falsett och trånande rader som ”I know I should look away but I can’t make my eyes behave”.

Och på ”So good so fine when you’re messing with my mind” finns några av de snyggaste passagerna som släppts på den svenska musikscenen i år. Det är nervkittlande när rösten slår mot det polerade beatet och Ingrosso viskar om att tappa kontrollen.

I de stunderna – tillsammans med ”Dance you off” – visar Benjamin Ingrosso hur popmusik bör låta i dag.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Behave” och ”So good so fine when you’re messing with my mind” är perfekta exempel på modern pop.

VISSTE DU ATT… Benjamin Ingrosso som tioåring blev den yngsta artisten som medverkat på ”Diggiloo”-turnén?

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Felix Sandmans ”Emotions”. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Benjamin Ingrosso: ”Jag gick ner 12 kilo”

LÄS OCKSÅ Benjamin Ingrosso vinnare igen – utses till Årets manliga liveartist

28 september 2018 07:00