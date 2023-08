LISTAN: Avväpnande och underbar k-pop

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan charmas Per Magnusson av k-popgruppen New Jeans och förtrollas av en ambient sensommardröm.

helskärm Sydkoreanska New Jeans har gjort en strålande ep där Ariana Grandes ”Thank u next” möter UK garage-inspirerad k-pop.

1. Avväpnande och underbar k-pop

Hela den ekonomiska tillväxten för k-pop-industrin må vara i gungning i kölvattnet av gruppen BTS militärtjänstgöring, men rent konstnärligt mår genren bättre än någonsin.

New Jeans intog kaxigt scenen i fjol utan förvarning. Deras musik är avslappnad, deras musikvideor och koreografi undviker gängse gullighet och k-pop-pompa för en mer hemtrevlig känsla.

På andra ep:n ”Get up” gifter den sydkoreanska kvintetten Ariana Grandes ”Thank u next” med UK garage-inspirerad k-pop. Sex låtar och tolv minuters energiinjektion av avväpnande och alldeles underbar popmusik.

Där, säg, kollegerna i Blackpink länge har varit upptagna med att likna sina amerikanska förebilder gör New Jeans någonting alldeles eget. Singeln ”Cool with you” låter ungefär lika mycket modern dansmusik som nutida amerikansk r’n’b. Och när de citerar Outkasts ”So fresh, so clean” i låten ”New jeans” sätter de fingret på hela lockelsen med gruppen: de framkallar samma känsla som, ja, ett par nya jeans. Allt jag någonsin önskat mig av min popmusik.

helskärm Hur låter slutet av sommaren? Fråga Jonny Nash.

2. En ambient sensommardröm

Den Nederländerna-baserade skotten Jonny Nash är grundare av skivbolaget Melody As Truth och medlem i gruppen Gaussian Curve. På ”Point of entry”, första soloalbumet på fyra år, tar han sikte på en modern och personlig folkmusik. I centrum står gitarren, men den får effekt och ofta förtrollande inramning av silkeslena röster och ord omöjliga att urskilja som gör det här till långt mer än ett traditionellt gitarralbum. Snarare en ambient sensommardröm.

helskärm Blur kommer till Slottsskogen och Göteborg ikväll.

3. Blur-bonus

Ikväll spelar Blur på Way Out West, sommarens självskrivna höjdpunkt i min bok. Bandets bedårande nya album har blivit två låtar längre sedan sist: ”The rabbi” och ”The swan”. I synnerhet den senare är en briljant påbyggnadskurs till en redan fullbordad historia – liksom det nytillkomna faktum att ”The ballad of Darren” är Damon Albarns separationsalbum. Något som delvis får musiken att träda fram i nytt ljus och stärker kopplingen till uppbrottsskivan ”13” från 1997.

helskärm Den kinesiska dj:n Yu Su spelar på Hosoi Festival i helgen.

4. Alternativ festival

Parallellt med Way Out West utspelar sig i helgen trevliga Hosoi Festival. Hosoi huserade tidigare i ett hotell på centrala men undangömda Brunkebergs torg i Stockholm. Det var en plats dit man kunde gå en söndag och liksom halvliggande mysa till sin favorit-dj. Festivalen är en förlängning av lyssningsbarens vision och äger rum i Hosois nya permanenta lokaler på Slakthusområdet i Stockholm. Personligen hade jag gärna sett lördagsspelningen med den kinesiska kompositören och ljudkonstnären Yu Su.

helskärm Lizzy McAlpines låt ”Ceilings” är ljudet av tv-serien ”The OC” – 20 år senare.

5. Ekot av ”The OC”

Förra helgen var det 20 år sedan ”The OC” hade premiär. Jag har tänkt orimligt mycket på tv-serien och, framför allt, musiken som kom ur den. Varje sommar plockar jag fram Death Cab For Cuties ”Plans”. Ingen musik passar bättre på väg hem från stranden. I dag är det unga tjejer som har tagit den melankoliska och ärliga ”OC”-popen vidare: Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, Clairo. Och till Lizzy McAlpines virala hit ”Ceilings” går det att spela upp sina egna ”OC”-scener på ögonlocken.

helskärm Carly Rae Jepsen gör fenomenal frankofil pop.

Fem låtar: förälskad pop och dödsdömd kärlek

”PSYCHEDELIC SWITCH”

Carly Rae Jepsen

Höjdpunkten från popstjärnans nya samling av b-sidor, ”The loveliest time”. ”Cause baby I’d be satisfied forever with a couple years of this”, sjunger Jepsen till en popmusik som jublar lika mycket av pur förälskelse som Daft Punks french touch.



”THE SEA”

Romy

Vi fortsätter på samma tema, i någon form av romantisk popmusik, men Romys variant har dovare undertoner. Den påminner om Ian McEwans roman ”På Chesil Beach”. Stranden är tom och höstlig, kärleken dödsdömd.

helskärm Även svenska Snoh Aalegra tonsätter den bitterljuva känslan i augusti.



”THE MOTEL”

Halon

Popmusik med modernt hög sång från Hökarängens Halon, eller Elvira Lindell som hon egentligen heter. Nya singeln utspelar sig någonstans mittemellan Lana Del Reys melodikänsla och svenska JJ:s hedonism.



”LOADING”

James Blake

Ett nytt James Blake-album är ett lika säkert hösttecken som de första singlande löven. ”Playing robots into heaven” släpps 8 september. Här svävar hans gudabenådade röst sömlöst mellan pitchad och normal, salig och kär.



”BE MY SUMMER”

Snoh Aalegra

Sheri Nowrozi må vara född i Uppsala men hennes soul är av internationellt snitt. Med James Fauntleroy-samarbetet ”On my mind” hade hon en av årets låtar 2021. Nu är det dags igen. ”Be my summer” smakar lika sött som bittert.



