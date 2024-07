Några av årets bästa hårdrockskivor är här

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Henrik Palms, Horndals och Dools nya skivor lär dyka upp på Sofia Bergströms årsbästalista i slutet av året.

KRÖNIKA April ser ut att bli en fantastisk månad för rock och metal.

Jag kan redan nu konstatera att Horndal, Dool och Henrik Palm på varsitt håll har skapat tre av årets bästa album.

Nu går vi verkligen mot ljusare tider. Solen och vårvärmen har äntligen letat sig fram och nästa vecka väntas nytt från High On Fire och Pearl Jam.

Horndals ”Head hammer man” är månadens hittills obestridliga höjdpunkt. Den svenska kvartettens tredje skiva är en fängslande historielektion om strejkbrytare, arbetares utsatthet, fackförbund, förtryck, solidaritet och svek. Albumet handlar om, och är döpt efter, Alrik Andersson, en fackföreningsordförande från Horndal i Dalarna som efter en landsomfattande storstrejk 1909 trakasserades och tvingades till landsflykt. Skitig sludge med uppfriskande stänk av Entombeds death’n’roll utgör fortfarande en stabil grund i Horndals bruksortsmetal, men denna gång är de mer experimentella än någonsin. Bandet hämtar till och med inspiration från Pugh Rogefeldt och Janne ”Loffe” Carlsson.

Nästa fredag får Horndal dock stenhård konkurrens av Dool och Henrik Palm.

På ”The shape of fluidity” rör sig den nederländska kvartetten Dool genom ett gastkramande vackert gränsland mellan metal och postrock. Skivans nio spår bearbetar psykisk och fysisk förändring i en omvärld som aldrig står stilla. Sångaren Raven van Dorst hämtar många gånger inspiration ur sitt eget liv. Hen föddes som intersex, uppfostrades till flicka men lever i dag som ickebinär. Höjdpunkten ”Hermagorgon” handlar just om att bryta sig fri från samhällets kvävande begränsningar och hitta sin egen väg. Gåshuden bildar ett stenhårt skal över hela kroppen som rustar mig för vad det här året än slänger i min väg.

Samma dag släpper Henrik Palm ”Nerd icon”, ett oemotståndligt organiserat kaos av garagerock, punk, goth, heavy metal och synthpop. Den sjungande gitarristens charmigt stökiga lager på lager-metodik kastar dessutom traditionella låtmallar åt helvete. Jag föreställer mig hur Palm sitter i sin ensamhet i ett dunkelt upplyst rum några meter under marken, med guran i famnen och en burk med rumsvarm öl inom tryggt räckhåll, och begrundar vad det innebär att vara människa. Jag är gärna en fluga på väggen i Palms udda universum där skevhet premieras och konformitet undanbedes.

Uttrycksfullhet, uppriktighet och originalitet går som en röd tråd genom dessa tre skivor. Horndal, Dool och Henrik Palm har ännu en sak gemensamt: de lär dyka upp på min årsbästalista i slutet av året.



4 x tips: blytung metalkurs och utomjordiskt utsökt rock

expand-left helskärm Vill du bli lika insatt i hårdrock som musikern Daniel Beckman? I höst kan du läsa 7,5 högskolepoäng metal på Högskolan Dalarna.

Hårdkokt kurs i heavy metal

Saknat skolbänken? I höst erbjuder Högskolan i Dalarna en fristående kurs i hårdrock och metal. Med hjälp av lärare som Daniel Fredriksson (Otyg, Solsaate) och Daniel Beckman (Twilight Force, Ages) kommer kursdeltagarna att få lära sig om musikskapande, produktion och genrens kulturella påverkan i samhället. Ett kul initiativ av ett lärosäte som inser att hårdrock är en av Sveriges viktigaste exportvaror – och en källa till kunskap.

expand-left helskärm Ebba Bergkvist And The Flat Tire Band har all anledning att dra på smilbanden – Stockholmskvartetten har just släppt en lysande singel.

Strålande bluesrocksingel

Svensk bluesrock är på uppgång tack vare uppstickare som Nephila, Children Of The Sün och Ebba Bergkvist And The Flat Tire Band. De sistnämnda är just nu aktuella med ”Maverick”, en strålande singel om jordens svar på klimatförändringar. Ebba Bergkvists röst svävar högt och ståtligt över fängslande riff och ljuva melodier i ett ljudlandskap där smäktande psykedelisk blues möter städad garagerock. 31 maj släpps albumet ”Four wings”.

Stranger Things-stjärna i nytt metalprojekt

Jamie Campbell Bower är mest känd för sin skräckinjagande insats som Vecna i senaste säsongen av ”Stranger things”. Den brittiske skådespelaren är också en mångfacetterad musiker och sångare. I nya projektet Bloodmagic ger sig 35-åringen hän åt post-hardcore och metalcore. Nya låten ”Death/rebirth” är ett angenämt argsint alster där Bower växlar mellan känslor av vemod och vrede.

expand-left helskärm På debutalbumet ”Peak of Jin’Arrah” siktar skånska Guenna mot stjärnorna – och når toppen långt bortom trädtopparna.

Utomjordiskt utsökt rock

Guenna och Skraeckoedlan verkar i liknande musikaliska universum. De svenska banden har en fallenhet för experimentell fuzzrock som gärna blickar bortom Vintergatans vidsträckta galax. Skånska Guenna debuterar nästa vecka med det lysande albumet ”Peak of Jin’Arrah” medan Norrköpingssönerna i Skraeckoedlan ofta hänför på nykläckta ”Vermillion sky”. Dessa ambitiösa album är väl värda din odelade uppmärksamhet.



LYSSNA PÅ SOFIAS BÄST JUST NU-LISTA!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik