James Blunt är både sval och känslosam

1. Heart to heart 2. I’ll take everything 3. Wisemen 4. Time of our lives 5. Someone singing along 6. Goodbye my lover 7. High 8. Lose my number 9. Carry you home 10. Postcards 11. Make me better 12. Same mistake 13. So long, Jimmy 14. You’re beautiful 15. Bartender 16. OK Extranummer: 17. Stay the night 18. 1973 19. Bonfire heart