Spellista: Den bästa och hetaste decembermusiken

Foto: MATTIAS KLING In Flames i Kalmarsalen den 25 juli under genrepet till den egna festivalen Borgholm Brinner som anordnades helgen efter.

avMattias Kling

MUSIK 10 januari 2019 17:16

SPELLISTA Med ett nyss passerat år i ryggen är det rimligt att blicka fram emot det nya.

Ett av de bästa sätten att göra det på: detaljstudera den musik som släpptes i december 2018. Den ger nämligen en tydlig fingervisning hur de närmaste tolv månaderna kommer att låta.

I spellistan nedan kan du göra precis det. Och så mycket mer.

Så här nära målsnöret på ännu en evighetsjul, som förvisso inte varar ända till påska men som ska raskas ut först på söndag, är det naturligtvis passande att lite närmare bekanta sig med det som komma ska. För även om också musikbranschen har tagit storhelgsledigt och inte direkt bombarderat marknaden med nya releaser så ligger den nu i startgroparna för ännu ett späckat år.

Exakt vad de närmaste tolv månaderna kommer att bjuda på återstår att se, men redan nu utlovas det färska fullängdare med storheter som Rammstein (april), Mastodon, Dream Theater (februari), kultthrashiga Possessed (första studioalbumet sedan 1986 års ”Beyond the gates”), Children Of Bodom (mars) och kanske till och med Tool (den som lever får se). Om vi nu ska nämna några.



Mer om detta kommer säkert mina begåvade kollegor, och då främst Sofia Bergström, att återkomma till längre fram. Och vem vet, kanske jag till och med känner mig inspirerad att fästa några adjektiv på ovan nämnda grupper. Sånt händer ju trots allt med jämna mellanrum.

Men i årets första månadskrönika, tillika förra årets sista, väljer jag i stället att koncentrera mig på ett par inhemska akter som står redo att de närmaste månaderna släppa nya plattor – och som jag dessutom har haft ynnesten att smyglyssna på i god tid innan deras respektive releasedatum. Och då speciellt en av dem.

För även om Soilwork (albumet ”Verkligheten” släpps i morgon) förtjänar all uppmärksamhet i världen, speciellt då de har levererat enligt förväntat gott snitt, så riktas många blågula ögon av förklarliga skäl mot In Flames.

Den första mars når det (numera) svenskamerikanska bandets trettonde fullängdare allmänhetens öron, en tolvlåtarshistoria som i mångt och mycket fortsätter det USA-äventyr som inleddes i och med föregångaren ”Battles” för tre år sen. Återigen hittar vi Howard Benson (My Chemical Romance, Motörhead, P.O.D., Kelly Clarkson med flera) bakom reglage och spakar i mixerrummet och på många sätt fortsätter In Flames att jobba i de hjulspår föregångaren plöjde upp. Soundet på ”I, the mask” kommer med andra ord inte att vinna tillbaka de som högljutt och envist kräver en återgång till bandets tidiga melodidöds, även om många av låtarna denna gång faktiskt har en lite skrovligare finish.



Ett ganska talande exempel på detta är förstasingeln ”I am above”, som du hittar i spellistan här nedan. Även om låten i sig i mitt tycke inte är albumets starkaste (favoriterna heter för stunden ”We will remember”, ”Burn”, ”I, the mask” och ”Deep inside”) så visar den att kvintetten alltjämt kan göra sprakande metal med en tydlig emokant. Om detta är din melodi är det bara att skriva upp första fredagen i mars i almanackan.

Men naturligtvis består decemberkollektionen av så mycket mer. Redan nämnda Soilwork har med sin ”Stålfågel” komponerat ett stycke som är omöjligt att få ur huvudet när det väl har slagit rot, snart skivaktuella Avantasia fortsätter sin metalopera på Hansi Kürch-gästade ”The raven child”, Candlemass gör knappast någon besviken med ”The omega circle”, Swallow The Sun är sedvanligt mäktiga och innerliga i ”Lumina aurea” medan hungern efter gammeldags dödsmos stillas å det grövsta i Malevolent Creations ”Decimated”. Sammanlagt 125 låtar på nio och en halv timme finns det att botanisera bland, spännande mellan halvmjukt till stenhårt.

Som alltid – spela högt eller låt bli.



LYSSNA PÅ ÄLDRE MÅNADSLISTOR HÄR!



