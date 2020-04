Veckans spellista: som om allt vore normalt

avHåkan Steen

Publicerad: 01 april 2020 kl. 10.27

Foto: Barbara FG Ajabaja, Nicole Atkins. Inte bra att röka så här i coronatider.

SPELLISTA Inget är som vanligt men låt oss låtsas för en stund, med en åtminstone nästan helt vanlig spellista.

”HELLO, I’M SORRY”

Baxter Dury

Ians minst lika begåvade son har gjort bra grejer länge men nya ”The night chancers” är hans hittills finaste stund.



”DOMINO”

Nicole Atkins

Det kändes som en ynnest att se Nicole Atkins på Bar Brooklyn i Stockholm förra våren. Den här sortens låtskrivande borde snart ge henne större scener.



”THE FATE OF FIREFLIES”

Rumer

Rumer är tillbaka, med en fin mix av Burt Bacharach-elegans och Nashville-värme.



”LIFE IN QUARANTINE”

Benjamin Gibbard

Rätt lite av all den hemmainspelade corona-pop som släpps nu håller artisternas ordinarie verkshöjd. Men Death Cab For Cutie-mannen lyckas bra.



”PERSONA NON GRATA”

Bright Eyes

Conor Oberst drar ihop sitt band för första gången på nio år. Det låter så också, Bright Eyes men mognare. Och med säckpipor.



”INBETWEENER”

Kristofer Åström

Starkaste låten från Åström på mycket länge. Första albumet sedan 2015 kommer under året.



”GASLIGHTER”

Dixie Chicks

”Gaslighting” är en psykologiterm som beskriver ett slags subtil känslomanipulation med syfte att få en person att börja tvivla på sig själv. Perfekt tema för en Dixie Chicks-låt.



”IF I TOLD”

Courtney Marie Andrews

Är det med juni-albumet ”Old flowers” världen på allvar kommer att upptäcka briljansen hos den här 29-åringen från Phoenix? Låt oss hoppas.



”BIGGER BOAT”

Brandy Clark feat. Randy Newman

Ett klassiskt ”Hajen”-citat blir skarp countrypop om samtidens polarisering. Med Randy Newman som gäst. What’s not to like?



”LOST GIRL”

Lucinda Williams

Missa inte sången de spelar när Netflix-filmen ”Lost girls” är slut.



