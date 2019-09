Post Malone + FÖLJ

Post Malone blandar mossigt och modernt

avNatasha Azarmi

8 september 2019 20:44

Foto: Republic Records Post Malones nya album lär bli en listsuccé precis som föregångaren ”Beerbongs and bentleys”.

ALBUM Post Malones tredje album spretar av olika musikstilar.

24-åringen är som bäst när han lyckas förena dessa.

++

Post Malone

Hollywood's bleeding

Republic/Universal



POP Få kan ha missat Post Malones väg in till hiphopen: Austin Richard Post ville vara med i ett rockband men hans audition gick snett så han började rappa i stället.

Och det har minst sagt gått bra.

Samtliga låtar från förra albumet ”Beerbongs and bentleys” – inklusive monsterhiten ”Rockstar”, såklart – klättrade högt upp på den amerikanska topplistan.

Men på ”Hollywood's bleeding” uppfyller Post Malone sina gamla rockstjärnedrömmar och låter betydligt mer alternativ. Han har också blivit filosofisk och fundersam.

I det mörka titelspåret går han från rockig crooner till sårbar rappare: ”It seem like dying young is an honor/But who’d be at my funeral, I wonder?” .

I ”Goodbyes” jämför han sig med den forne Nirvana-sångaren och sjunger ”Me and Kurt feel the same, too much pleasure is pain”.

På föregångaren lät många av låtarna likadant. ”Hollywood's bleeding” lider av motsatt problem och saknar i stället en röd tråd.

Kanye West-producerade ”Internet” och Father John Misty-skrivna ”Myself” är två tydliga exempel.

Och där Post Malone tillför en sällsynt sårbarhet till hiphopen saknar hans renodlade indierock fantasi.

”Allergies” påminner om Hamilton Leithauser och Imagine Dragons och singeln ”Circles” för tankarna till både Foster The People och Portugal The Man.

Här är 24-åringen i stället som bäst när han lyckas förena olika genrer.

”Die for me” är en snygg mix av trap, hiphop och indierock.

Och det låter förvånansvärt bra när både Ozzy Osbourne och Post Malone vrålar till Travis Scotts rap och en Black Sabbath-ljudande gitarr i ”Take what you want”.

Då får Post Malone äntligen till något unikt.

BÄSTA SPÅR: ”Die for me”.



