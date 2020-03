Håkan Hellström har blivit tråkig

Markus Larssons betyg på nya singeln ”Tillsammans i mörker”

avMarkus Larsson

Publicerad: 26 mars 2020 kl. 20.00

SINGEL Håkan Hellström har blivit tråkig.

Det behöver nödvändigtvis inte vara av ondo.

+++

Håkan Hellström

Tillsammans i mörker

Woah Dad!/Warner

”Fan, vad Björn Olsson snor.”

Det var Björn Dixgård som sa det om Håkan Hellströms ständigt återkommande låtskrivarkamrat sedan 2005. Han jobbade ihop med Olsson på Mando Diaos album ”Infruset” från 2012. Dixgård lade för övrigt att han dessutom stjäl på ett imponerande snyggt sätt.

”Tillsammans i mörker” är första singeln från Hellströms kommande album ”Rampljus” som släpps i två omgångar. Första delen kommer 26 maj och den andra i augusti.

Det är, alla sätt och vis, bekant mark. Inte minst för att gitarrhooken är plockad från ”Seven wonders” med Fleetwood Mac.

Lånar från andra – och sig själv

Har aldrig haft något problem med att Hellström tydligt lånar texter och melodier från andra. I dag är det en etablerad stil som, precis som texterna, visar vad han kommer från eller drömmer om.

På senare år har det däremot mest låtit som att han har lånat från sig själv, och ”Tillsammans i mörker” är inget undantag.

Singeln är producerad av Jocke Åhlund som hade samma roll på skivorna ”Försent för Edelweiss” och ”2 steg från Paradise”. Han får det att låta som att 70-talsbandet Big Star har flyttat till en stuga på Koster utanför Göteborg. De sitter runt en öppen eld i stövlar och sydväst och lyssnar på när Adam Clayton från U2 spelar arenabas.

Vemod och nostalgi

I ”Tillsammans i mörker” lägger musiken från skivan ”Ett kolikbarns bekännelser” an vid samma brygga som ”Din tid kommer”.

Allt har en vemodig och nostalgisk känsla. Det beror främst på att Hellström har sjungit exakt samma texter förut. Men då, för länge sedan, skapade det en starkare illusion om att hann befann sig mitt i den ungdomliga stormen. I dag betraktar han den på ett mer vuxet avstånd, som om han längtar tillbaka till en tid då han såg en väns ansikte under varje gatlykta.

Lätt att upprepa sig

Alla blir tråkiga med tiden. Det är oundvikligt. Alla upprepar sig förr eller senare. Men det finns fortfarande tristare artister att följa än Håkan Hellström, hur många gånger han än sjunger om en pistol. Utmaningen att inte rosta fast bli en bra katalysator framöver.

Framför allt har tanken på att få höra ”Tillsammans i mörker” på ett fullsatt Ullevi fått en helt annan betydelse sedan några veckor tillbaka. Jag behöver inte skriva varför. När konserterna nu blir av, kanske bör tilläggas.

Undergångsstämningen när Hellström sjunger ”it’s the end of the world as we know it” passar rätt bra våren 2020.

Han utelämnar dessutom den viktiga parentesen och nyckelraden i klassikern med REM:

”And I feel fine.”

Foto: Conny Ekström Två berömda outsiders hänger tillsammans i coronakarantän. Det är ET till vänster. Han till höger heter Håkan Hellström.



