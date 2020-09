Fin och välförtjänt Marc Bolan-hyllning

Av: Håkan Steen

Publicerad: 04 september 2020 kl. 07.15

Uppdaterad: 04 september 2020 kl. 09.00

Foto: Gloria Stavers Marc Bolan var inte sällan i hatten.

ALBUM När Hal Willner samlar stjärnor som U2, Elton John, Nick Cave, Kesha och Maria McKee för en hyllning till Marc Bolan blir resultatet både kreativt och värdigt.

++++

Diverse artister

Angelheaded hipster: the songs of Marc Bolan and T Rex

BMG/Warner



ROCK Marc Bolan lyckades sätta ett svårslaget avtryck under de blott nio år han fick som skivartist innan den där bilolyckan 1977 som ändade hans blott 29-åriga liv.

Bolan började som folkhippieprototyp med akustisk sagopop under namnet Tyrannosaurus Rex för att något senare med T Rex förvandlas till glamrockens mesta poster boy, som inspirerade David Bowie och skapade ”T Rextacy” med en lång rad av det tidiga 70-talets mest sprakande hitsinglar.

Ändå känns Bolan i dag lätt lite förbisedd. Så när producenten Hal Willner tog sig an att göra en lika omsorgsfull Bolan-hyllning som hans tidigare hyllningar till bland andra Disney, Thelonius Monk och Leonard Cohen kändes det högst välkommet. Tyvärr blev det även Willners sista projekt då han avled av covid-19 i april.

Men den här dubbeln är en fin final på en imponerande gärning. Alla ifrån Nick Cave, Todd Rundgren, David Johansen och Father John Misty till Joan Jett, Maria McKee, Nena och Kesha dyker upp och gör såväl jazz och punk som pop och r’n’b av både mer och mindre kända låtar ur den yviga Bolan-katalogen.

Ofrånkomligen blir 26 så här spridda spår en lite ojämn resa, men toppar saknas inte.

Med Elton John på piano svänger U2 som U2 aldrig har svängt i ”Get it on”. Peaches lyfter ”Solid gold, easy action” rakt in i sin electrovärld. Och i ”Teenage dream” hörs det väldigt tydligt hur mycket Bolan har betytt för Marc Almond.

BÄSTA SPÅR: ”Cosmic dancer” med Nick Cave.



