Själfulla insikter med Tomas Andersson Wij

BÄSTA SPÅR: ”Läppstift på en gris”. Lågmält episkt om synnerligen mänskliga svagheter.

VISSTE DU ATT... En av TAW:s ratade låtar till albumet lär ha handlat om att han kommer att dö innan han har lyckats avregistrera Aftonbladets Plus-abonnemang. Den hade åtminstone jag velat höra.

