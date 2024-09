Bilkrasch-romantik på The Weeknds nya singel

Publicerad 14.37

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm The Weeknd är tillbaka med första singeln från det som ryktas bli hans sista album.

SINGEL Kärleken är som vanligt livsfarlig i händerna på The Weeknd.

Men Max Martin vadderar nya, förrädiska popsingeln ”Dancing in the flames” med melodisk vänlighet.



The Weeknd

Dancing in the flames

Republic/Universal

expand-left helskärm



POP Det är fortfarande svindlande att tänka på The Weeknds utvecklig som artist. Hur han kom som dyster dimgestalt på Youtube – och nu lämnar oss? – som fullfjädrad popstjärna gränslös i sitt arenaflörtande.

Tillsammans med Max Martin står 34-åringen från Toronto bakom några av det senaste decenniets mest odiskutabla hits. I synnerhet ”Blinding lights” blev med sina oblyga A-ha trummor ett paradigmskifte i den samtida popmusiken. Plötsligt ville alla – från Harry Styles till Zara Larsson – simma runt i 80-talssyntar.

”Dancing in the flames” är den första singeln från The Weeknds kommande album ”Hurry up tomorrow” som ännu saknar utgivningsdatum. Skivan markerar slutet på en trilogi och följer ”Dawn FM” (2022) och ”After hours” (2020) – för övrigt den andra trilogin i The Weeknds diskografi (hans tre första mixtapes släpptes senare under namnet ”Trilogy” – ja, The Weeknd verkar älska sina trilogier). Abel Tesfaye, som han egentligen heter, har även hintat om att sjätte albumet kan bli det sista som ges ut under hans nuvarande artistnamn.

Nya singeln tar vid där ”Blinding lights” ekade ut i natten. Den här gången är temat svårt bilkraschsromantiskt. Kärleken är som vanligt livsfarlig i händerna på The Weeknd. ”I can’t wait to see your face/Crash when we’re switchin’ lanes/My love’s beyond the pain/But if I miss the brake/We’re dancin’ in the flames” sjunger han i refrängen. Den regnigaste videon sedan Take Thats ”Back for good” – för övrigt fotograferad av svensken Erik Henriksson medelst Iphone – vill på alla sätt förstärka detta, förmodar jag, allegoriska trafikvanvett.

Låtskrivarna och producenterna Max Martin och Oscar Holter fungerar som effektiv motvikt när de vadderar den kanadensiska sångaren med melodisk vänlighet och studsande syntar. Även om ”Dancing in the flames” inte är någon ny ”Blinding lights” är det svårt att förneka dess hantverksmässiga kvaliteter.

Som singelval är den smått övertydlig. Jag hoppas och tror att The Weeknd har intressantare saker för sig på kommande albumet. På senaste ”Dawn FM” samplade han till exempel den japanska city pop-artisten Tomoko Aran i ”Out of time”, en av det årets starkaste låtar.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik